21वीं सदी में भी विकास से कोसों दूर गझंडी पंचायत, बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं लोग
कोडरमा के गझंडी पंचायत के झुमकगाढ़ा में आदिम जनजाति के लगभग 40 परिवार आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं.
Published : May 3, 2026 at 3:24 PM IST
कोडरमा: आज हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे हैं और चांद पर जाने की बातें हो रही हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां विकास की बातें तो दूर विकास की किरण तक नहीं पहुंची हैं. आश्चर्य तो तब होता है, जब पता चलता है कि वोट देने का अधिकार तो मिल गया है, लेकिन एक अदद राशन कार्ड के लिए लोग तरस रहे हैं. ये इलाका है कोडरमा के गझंडी पंचायत के झुमकगाढ़ा. जहां करीब 35 से 40 की संख्या में झारखंड की आदिम जनजाति मुंडा परिवार रहते हैं. यहां रहने वाले मुंडा परिवार किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं.
2002 से इलाके में रहते हैं लोग
इस इलाके में लोगों के लिए सड़क, बिजली, पानी जैसी कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है. लोग किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं. इलाके में गुजर कर रहे मुंडा समुदाय के लोगों ने बताया कि वे करीब 2002 से रह रहे हैं. लेकिन उनलोगों का सरकारी योजना से जुड़ा कोई कार्ड आज तक नहीं बन पाया है. जबकि उनका आधार और वोटर आईडी कार्ड जरूर बना है. ये लोग किसी तरह मजदूरी कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं.
कोई भी सरकारी योजना का नहीं मिल रहा है लाभ
इलाके में रहने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें आज तक कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है. लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी तब हो जाती है, जब गांव का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है. ऐसे में लोग मरीज को चारपाई पर रखकर कंधे पर किसी तरह गझंडी पहुंचते हैं. रास्ते की सुविधा नहीं होने से कई बार मरीज की रास्ते में ही मौत हो जाती है. झुमकागाढ़ा के लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा डर उन्हें रात में जंगली जानवर से लगता है. कभी कभी तो सर्पदंश से इलाज के अभाव में लोगों की मौत भी हो जाती है.
चुआ खोदकर लोग बुझाते हैं प्यास
बता दें कि झुमकगाढ़ा के लोगों को इस भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझाना भी मुश्किल हो रहा है. किसी तरह चुआ खोदकर लोग बड़ी मुश्किल से अपनी प्यास बुझा पाते हैं. झुमकगाढ़ा के लोग पिछले दो दशक से विकास की बाट जोह रहे हैं. यहां मूलभूत सुविधा तो दूर कोई अधिकारी इनकी सुध तक लेने नहीं पहुंचते हैं. ऐसे में लोग आज भी आदिम युग में जीने को मजबूर हैं.
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