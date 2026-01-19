ETV Bharat / state

हजारीबाग में ई-कोर्ट एप से लोगों को मिल रही सुविधा, घर बैठे मिलती है मामले से जुड़ी जानकारी

हजारीबाग: भारत अब डिजिटल युग की ओर प्रवेश कर रहा है. जहां कई सेवा डिजिटल रूप में लोगों को प्रदान की जा रही है. कोर्ट भी अब डिजिटल होने की राह में आगे बढ़ रहा है. अब ई-कोर्ट एप के जरिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. केस फाइलिंग और फीस की जानकारी इस ऐप के जरिए ले सकते हैं.



ई-कोर्ट के माध्यम से कई तरह की दी जा रही है सेवा: सत्र न्यायाधीश

केंद्र सरकार कई योजनाओं का लाभ डिजिटल सेवा के द्वारा लोगों को प्रदान कर रही है. जिससे समय बच सके और काम में पारदर्शिता हो. हजारीबाग सिविल कोर्ट भी अब डिजिटल होने की राह में आगे बढ़ रहा है. हजारीबाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने बताया कि कई तरह की सेवा ई-कोर्ट ऐप के जरिए लोगों को दी जा रही है. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 15 साल पहले ही इस ई-कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था. हजारीबाग कोर्ट भी ई-कोर्ट ऐप के जरिए अधिवक्ता और न्याय पाने वाले लोगों को कई तरह की जानकारी दे रहा है.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

सत्र न्यायधीश ने कहा कि अब अधिवक्ताओं को अगली तारीख की जानकारी लेने के लिए कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. न्याय के लिए पहुंचे व्यक्ति भी इस ऐप के जरिए अगली तारीख और कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जानकारी ले सकते हैं. ई-कोर्ट एप के जरिए केस फाइल और शुल्क भी जमा किया जा सकता है. जिससे लोगों को राहत मिल रही है. प्रधान जिला और सत्र न्यायधीश रंजीत कुमार ने कहा कि यह एक बेहतर सेवा आम जनता को उच्चतम न्यायालय के पहल पर दी जा रही है.

