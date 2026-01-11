ETV Bharat / state

लगातार चोरी की घटनाओं से गढ़वा के लोग परेशान, पुलिस के हाथ अब भी खाली

गढ़वाः जिले में इन दिनों चोरी की घटना में इजाफा हुआ है. घर हो या दुकान इन सभी जगहों पर चोरों के द्वारा बड़ी-बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है. बिसुनपुरा थाना क्षेत्र मे शुभ लक्ष्मी कपड़ा दुकान एवं मुन्ना ज्वेलर्स की दुकान और घर से करीब 50 लाख रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका आज तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है. वहीं मझिआंव थाना क्षेत्र के सत्यनारायण ट्रेडर्स जो कि छड़ सीमेंट के विक्रेता हैं उनके यहां से चार से पांच लाख की हुई चोरी हुई थी जिसका अबतक पता नहीं लग पाया है.

आरोपियों ने लड़की को बेहोश कर चोरी की

गढ़वा के छतरपुर इलाके में, साधुओं के वेश में ठगों ने लोगों की आस्था का फायदा उठाकर धोखाधड़ी और चोरी की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. तीन-चार साधु वेशधारी नामधारी कॉलेज के समीप सुरेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे और पानी मांगने के बहाने घर में प्रवेश किया. पानी पीने के बाद महिला से उसकी परेशानियों की जानकारी ली और कथित 'उपाय' बताने के नाम पर 500 रुपये की मांग करने लगे.

घटना की जानकारी देते पीड़ित और एसपी (Etv Bharat)

सुरेंद्र प्रसाद की पत्नी रीना देवी द्वारा सिर्फ 50 रुपये देने की बात कहने पर साधु वेशधारी अपराधी नाराज होकर वहां से चले गए, लेकिन शाम के समय दोबारा उसके घर पहुंचे. उस वक्त रीना देवी सब्जी बेचने बाजार गई हुई थी और घर में सिर्फ उसकी बेटी मौजूद थी. लड़की ने रुपये देने में असमर्थता जताई और मां के घर में नहीं होने की बात कही. इसी दौरान साधु वेश धारियों ने कपड़े में छिपी नशिला पदार्थ लड़की को सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई.