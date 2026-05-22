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इंग्लैंड, इटली के लोग चखेंगे यूपी के व्यंजनों का स्वाद, ओडीओसी में मिल सकेगी 25 लाख तक की सब्सिडी

अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए जारी किया जाएगा व्यंजन से जुड़ा लोगो, मेला या किसी प्रदर्शनी में स्टाल लगाने पर 75 प्रतिशत तक छूट.

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कानपुर का चयनित व्यंजन है समोसा, लड्डू और मलाई मक्खन. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 1:06 PM IST

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कानपुर: जिस तरह कुछ सालों पहले योगी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू कर यूपी के तमाम उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया. ठीकै वैसे ही अब सरकार की ओर से एक जिला एक व्यंजन कार्यक्रम के तहत सूबे के सभी 75 जिलों के व्यंजनों को इंग्लैंड, इटली सहित अन्य देशों तक पहुंचाने की तैयारी है.

इसके लिए उद्योग विभाग के अफसरों ने कमर कस ली है. सभी शहरों से व्यंजन चिन्हित किए जा चुके हैं. उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जहां उनके निर्यात को लेकर एक्सपोर्ट रेडी पैकेजिंग पर काम होगा.

वहीं, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए सभी व्यंजनों पर लोगो जारी किया जाएगा. इसके अलावा विभाग की ओर से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यंजनों का प्रचार-प्रसार होगा.

ख़ास बात ये भी है, ओडीओसी कार्यक्रम के लिए सरकार ने एक आनलाइन पोर्टल तैयार कराया है. इसमें कोई कारोबारी जैसे ही अपना पंजीकरण करा लेगा, तो उसे मार्जिन मनी उपादान सहायता योजना के तहत 25 प्रतिशत तक लोन (अधिकतम 25 लाख रुपये लोन) सब्सिडी के रूप में मिल सकेगा.

वहीं, कारोबारी चाहें तो एक से लेकर पांच करोड़ रुपये तक लोन ले सकते हैं.

मेला या प्रदर्शनी में लगा स्टाल तो 75 प्रतिशत मिलेगी छूट, ओडीओसी प्रकोष्ठ होगा: इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त आयुक्त उद्योग सुनील कुमार ने बताया, अगर कोई कारोबारी किसी मेला या प्रदर्शनी में अपने व्यंजनों का स्टाल लगाता है, तो उसे वहां पर होने वाले कुल खर्च में 75 प्रतिशत राशि उद्योग विभाग की ओर से सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी.

इसी तरह उद्योग निदेशायल के अधीन ही ओडीओसी प्रकोष्ठ का गठन होगा. जिसमें विभागीय अफसरों के साथ ही विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे.

कानपुर मंडल के चयनित व्यंजन:
कानपुर: समोसा, लड्डू व मलाई मक्खन
कानपुर देहात: खाद्य तेल, लस्सी
औरैया: दूध की बर्फी, देशी घी, मिठाई, बालूशाही,
इटावा: सरसों आधारित उत्पाद, मट्ठा के आलू, खीर मोहन
फर्रुखाबाद: दालमोठ, भुने आलू
कन्नौज: गट्टा, मिठाई, खोये का पेड़ा

लखनऊ मंडल के चयनित व्यंजन:
लखनऊ: रेवड़ी, मलाई मक्खन
हरदोई: आलू पूड़ी, लड्डू,
लखीमपुर खीरी: केला, गुड़, खोया, पेड़ा, खीर मोहन, रसगुल्ले
रायबरेली: मसाले
सीतापुर: मक्खन मलाई, समोसा, मिर्च पकौड़ा, पेड़ा
उन्नाव: काला जाम, समोसा, त्रिलोक पुरी

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