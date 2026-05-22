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इंग्लैंड, इटली के लोग चखेंगे यूपी के व्यंजनों का स्वाद, ओडीओसी में मिल सकेगी 25 लाख तक की सब्सिडी

कानपुर का चयनित व्यंजन है समोसा, लड्डू और मलाई मक्खन. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: जिस तरह कुछ सालों पहले योगी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू कर यूपी के तमाम उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया. ठीकै वैसे ही अब सरकार की ओर से एक जिला एक व्यंजन कार्यक्रम के तहत सूबे के सभी 75 जिलों के व्यंजनों को इंग्लैंड, इटली सहित अन्य देशों तक पहुंचाने की तैयारी है. इसके लिए उद्योग विभाग के अफसरों ने कमर कस ली है. सभी शहरों से व्यंजन चिन्हित किए जा चुके हैं. उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जहां उनके निर्यात को लेकर एक्सपोर्ट रेडी पैकेजिंग पर काम होगा. वहीं, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए सभी व्यंजनों पर लोगो जारी किया जाएगा. इसके अलावा विभाग की ओर से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यंजनों का प्रचार-प्रसार होगा. ख़ास बात ये भी है, ओडीओसी कार्यक्रम के लिए सरकार ने एक आनलाइन पोर्टल तैयार कराया है. इसमें कोई कारोबारी जैसे ही अपना पंजीकरण करा लेगा, तो उसे मार्जिन मनी उपादान सहायता योजना के तहत 25 प्रतिशत तक लोन (अधिकतम 25 लाख रुपये लोन) सब्सिडी के रूप में मिल सकेगा.