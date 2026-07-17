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लातेहार में सरकारी योजना का लाभ परेशानी के साथ! राशन लेने के लिए करना पड़ता है 30 किमी का सफर

लातेहार के देवबार गांव में राशन लेने के लिए लोगों को 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है.

30 KM TRAVELLING FOR RATIONS
राशन लेने जाते ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 1:50 PM IST

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लातेहार: देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसे लेकर सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण की योजना चलाई हुई है. इस योजना का उद्देश्य समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आसानी से जीवन यापन के लिए राशन उपलब्ध कराना है.

योजना का लाभ, परेशानी भी साथ

इस योजना का लाभ लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत देवबार गांव के ग्रामीणों को भी मिला है. परंतु यहां के ग्रामीणों को जन वितरण दुकान से राशन लेने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (ETV Bharat)

पिछड़े इलाके में चरम गरीबी

दरअसल, लातेहार जिले के मनिका प्रखंड का देवबार गांव आज भी काफी पिछड़ा हुआ इलाका है. लगभग 1000 आबादी वाले इस गांव में आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के लोग ही मुख्य रूप से निवास करते हैं. गांव में गरीबी चरम पर है, जिसके कारण यहां के ग्रामीणों के पास राशन कार्ड अवश्य बना हुआ है, लेकिन हर महीने राशन लेने के लिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

30 किलोमीटर का राउंड ट्रिप

ग्रामीणों को अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर मनिका प्रखंड के केड़वाकरम गांव जाना पड़ता है. वहां से राशन लेकर वापस घर लौटना होता है. यानी यहां के कार्डधारियों को राशन लेने के लिए कुल 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि जब लाभुक जन वितरण दुकान पर पहुंचते हैं तो लिंक सर्वर नहीं रहने के कारण उन्हें बिना राशन लिए ही लौटना पड़ जाता है.

30 KM travelling for rations
राशन लेने जाते ग्रामीण (ETV Bharat)

पैदल या ऑटो, जंगलों से गुजरना पड़ता है

कुछ ग्रामीण भाड़े से तो कई ग्रामीण पैदल ही राशन लेने जाते हैं. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पहले तो गांव के सभी लोग पैदल ही राशन लेने जाते थे. अब कुछ ग्रामीण गांव के ही एक ऑटो पर सवार होकर राशन लेने जाते हैं. इसके लिए उन्हें ₹50 किराया देना पड़ता है. हालांकि अभी भी कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनके पास पैसे का भारी अभाव होता है, वे पैदल ही राशन लेने जाते हैं. गांव से राशन वितरण दुकान तक जाने के लिए ग्रामीणों को घने जंगलों से भी गुजरना पड़ता है.

महिलाओं और ग्रामीणों की व्यथा

स्थानीय ग्रामीण महिला पूनम कुमारी और बसंती देवी बताती हैं कि राशन लेने के लिए उन्हें 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. कई बार तो दुकान पर दो-तीन बार जाने के बाद ही राशन मिल पाता है. उन्होंने कहा कि यदि गांव में ही राशन दुकान हो जाती तो उन्हें काफी सहूलियत होती.

वहीं, ग्रामीण रमेश भुइयां ने बताया कि गांव की सड़क भी काफी जर्जर है. राशन लाने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ना उनके लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है.

अधिकारी का आश्वासन

मामले में पूछे जाने पर लातेहार जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम ने कहा कि ग्रामीणों को सुविधाजनक स्थान से राशन मिले, इसके लिए विभाग पूरी तरह संकल्पित है. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कर निश्चित रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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