दिल्ली के अधिकतर लोगों में विटामिन डी और आयरन की कमी, GTB अस्पताल के मरीजों की जांच में आया सामने

नई दिल्ली: दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग विटामिन डी और आयरन कमी देखने को मिली है. यह बात जीटीबी अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों में सामने आई है. डॉक्टरों के अनुसार इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों में देखने को मिल रहा है. नतीजा यह है कि दिल्ली में अधिकतर लोग विटामिन डी और आयरन कमी से जूझ रहे हैं. इस वजह से लोगों में एनीमिया के मामले भी तेजी से देखने में आ रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, कमजोरी और चक्कर जैसे लक्षणों को मामूली समस्या मानना स्थिति को और घातक बना रहा है.

इसको लेकर जीटीबी अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. प्रवीन कुमार ने बताया कि महिलाओं में आयरन की कमी का सबसे बड़ा कारण पोषण की कमी, अनियमित खानपान और गर्भावस्था के दिनों में देखभाल का अभाव है. वहीं, बच्चों में मोबाइल और इंटरनेट गतिविधियों के चलते धूप में कम निकलना भी विटामिन डी की कमी को बढ़ा रहा है. यह कमी हड्डियों में कमजोरी, इम्यूनिटी घटाना और पढ़ाई-लिखाई में एकाग्रता कम होने की वजह बन रही है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में विटामिन डी की कमी होने का प्रमुख कारण यह है कि लोग धूप बहुत कम निकलते हैं. अगर लोग कभी धूप में निकलते भी हैं तो उनका शरीर कपड़ों से पूरी तरह ढका हुआ होता है तो शरीर के बहुत ही कम हिस्से पर ही सीधे धूप लग पाती है.

गर्भवती महिलाओं में अनीमिया के सबसे अधिक मामले: उन्होंने बताया, धूप सेंकने का सही तरीका यह है शरीर के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर धूप पड़े. सुबह के समय जो धूप निकलती है उसमें अल्ट्रावॉयलेट रेज तेज होती हैं, जो कि सबसे अच्छा विटामिन डी का सोर्स होता है. भारत में गर्भवती महिलाओं में अनीमिया के सबसे अधिक मामले पाए जाते हैं. गर्भवती महिलाएं अपनी सेहत के प्रति जागरूक नहीं होतीं और उनका खान-पान भी ज्यादा पौष्टिक नहीं होता है. अस्पताल में विशेष रूप से विटामिन डी या आयरन की कमी से कोई समस्या होने पर मरीज अस्पताल में नहीं आ रहे हैं, बल्कि मरीज किसी और बीमारी से परेशान होकर के आते हैं. लेकिन, जब देखकर लगता है कि इनका विटामिन डी और आयरन का टेस्ट होना चाहिए तो उनमें विटामिन डी या आयरन की कमी सामने आती है.