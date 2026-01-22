ETV Bharat / state

दिल्ली में 'नरक' जैसी जिंदगी! 8 महीने से कीचड़-गंदे पानी में कैद शर्मा कॉलोनी के लोग, देखिए ये खास रिपोर्ट...

किराड़ी शर्मा कॉलोनी बना धरती का नर्क! ( ETV Bharat )

हालात ऐसे हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं. निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के चलते स्थिति दिन-ब-दिन बद से बदत्तर होती जा रही है, जबकि जनप्रतिनिधियों पर इस गंभीर समस्या की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा अंतर्गत शर्मा कॉलोनी में रहने वाले स्थानीय लोग बीते कई महीनों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. इलाके में लगातार जलभराव की समस्या ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह ठप कर दी है. घरों के अंदर से लेकर गलियों और सड़कों तक गंदा, बदबूदार पानी भरा हुआ है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है. बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं. मच्छरों और गंदगी से बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो स्थानीय आप विधायक अनिल झा ने सुध ली और न ही दिल्ली सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र ने किया दौरा (ETV Bharat)

इसी के विरोध में दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक देवेंदर यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ शर्मा कॉलोनी पहुंचे. कांग्रेस नेताओं ने पानी में उतरकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा और दिल्ली की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जनता को बेसहारा छोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है.

गंदे पानी में खड़ा स्थानीय निवासी (ETV Bharat)

