धनतेरस पर देहरादून के सर्राफा बाजार में दिखी जबरदस्त रौनक, लोगों ने जमकर की खरीदारी

पिछले कुछ समय में सोने और चांदी की चमक में बेहद ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. यानी इन दोनों के ही आभूषणों को खरीदने में लोगों को खासी कीमत चुकानी पड़ी है. सोने-चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद धनतेरस पर लोग आभूषणों को खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप में पहुंचे हैं और जमकर खरीदारी भी की है.

सर्राफा बाजार में इस धनतेरस पर अच्छी खासी रौनक देखने को मिली है. हालांकि, त्योहार सीजन से पहले सोना-चांदी के दामों में भारी बढ़ोतरी के चलते खरीदारी को लेकर कुछ संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने जिस तरह खुलकर आभूषणों के प्रति अपना रुझान दिखाया, उसने सर्राफा व्यवसाय के लिए इन त्योहारों में अच्छे संकेत दिए हैं.

देहरादून: त्योहारों का सीजन आते ही देश में बाजारों की रौनक बढ़ने लगती है. और अगर बात धनतेरस और दीपावली की हो तो ये समय बाजार के लिए सबसे बेहतर माना जाता है. खास बात यह है कि इस बार धनतेरस पर सोना-चांदी को लेकर भारतीयों का भरोसा बरकरार रहा. जबकि वर्तमान में सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल रहा है.

सर्राफा संगठन के अध्यक्ष सुनील मेसोन बताते हैं कि इस बार धनतेरस पर व्यवसाय में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है. जिस तरह पिछले धनतेरस पर लोगों का आभूषणों को खरीदने को लेकर रुझान था, उसी तरह का उत्साह इस बार भी देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि वैसे तो सोने चांदी खरीदने के लिए धनतेरस का पर्व ही सबसे अहम दिन माना जाता है. लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आगे दीपावली, भैया दूज और छठ पर भी इसी तरह की रौनक बाजार में दिखाई देगी.

धनतेरस पर देहरादून के सर्राफा बाजार में दिखी जबरदस्त रौनक (PHOTO-ETV Bharat)

सोने और चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है और शायद लोगों को यह पता है कि आने वाले समय में भी इसी तरह इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होती रहेगी. लिहाजा, लोग आभूषणों की खरीदारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी कर रहे हैं. सर्राफा मंडल देहरादून के अध्यक्ष भी इसी बात को कहते हैं कि आने वाले समय में भी सोने या चांदी की कीमतों में कमी आने की कोई भी संभावना नहीं है और यही कारण है कि लोग इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं.

ज्वेलरी शॉप पर पिछले साल की तरह इस बार भी सोने के आभूषण, इसके अलावा चांदी से बने आभूषण, बर्तन और सिक्के भी जमकर खरीदे गए हैं. लोग इसकी खरीदारी परंपरागत या धार्मिक रूप से महत्व को देखते हुए भी कर रहे हैं. पहले से ही धनतेरस पर सोने चांदी की चीजें खरीदे जाने का प्रचलन है और दाम बढ़ने के बावजूद भी लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.

देहरादून पलटन बाजार में लोगों ने कपड़ों की भी जमकर खरीदारी की. (PHOTO-ETV Bharat)

जानें कीमत: धनतेरस के दिन 24 कैरेट सोने की कीमत देहरादून में 1 लाख 32 हजार 400 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. जबकि पिछले धनतेरस पर यह कीमत 81 हजार 400 रुपए प्रति 10 ग्राम थी. वैसे तो कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि इस बार देश भर में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार खुदरा बाजार में हुआ है और 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक के सोने और चांदी के आभूषण की बिक्री होने की भी बात कही जा रही है, लेकिन यह आंकड़े आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुए.

