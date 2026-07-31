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अवैध बीसी के मकड़जाल में उलझ रहे परिवार, बढ़ रहे विवाद और मुकदमे, जानिए क्या है इसके गंभीर परिणाम ?

इसके बदले संबंधित सदस्य को तय समय में मूल राशि के साथ अतिरिक्त रकम या ब्याज लौटाना होता है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे लेन-देन का कोई वैधानिक दस्तावेज, अनुबंध या अधिकृत रिकॉर्ड नहीं रखा जाता. अधिकांश लेन-देन केवल मौखिक भरोसे पर संचालित होते हैं.

जानकारों के अनुसार बीसी या बिजनेस क्लब एक ऐसा समूह होता है, जिसमें सदस्यों की संख्या तय नहीं होती. समूह से जुड़े सभी सदस्य हर माह एक निश्चित राशि जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी एक सदस्य को पूरी राशि उपलब्ध करा दी जाती है.

जशपुर : जिले में इन दिनों अवैध वित्तीय लेन-देन का माध्यम बन चुके तथाकथित बीसी (बिजनेस क्लब) का नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच बढ़ने के साथ ही अब इसका दुष्प्रभाव भी सामने आने लगा है.बीसी के नाम पर चल रहे इस अनौपचारिक वित्तीय लेन-देन में बड़ी संख्या में लोग फंस रहे हैं, जिसके कारण परिवारों में विवाद, आपसी मनमुटाव और न्यायालय तक पहुंचने वाले मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. जागरूक नागरिकों ने इस पूरे मामले में प्रशासन से सख्त हस्तक्षेप कर अवैध वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है.

बीसी की वजह से होते हैं विवाद ?

इसी व्यवस्था का फायदा उठाकर कई लोग मोटा ब्याज देने का लालच देकर बड़ी रकम उठा लेते हैं, लेकिन समय पर भुगतान नहीं कर पाते. इससे पूरा समूह आर्थिक संकट में फंस जाता है. एक सदस्य के भुगतान में चूक होने का असर अन्य सभी सदस्यों पर पड़ता है और धीरे-धीरे विवाद की स्थिति बन जाती है. कई मामलों में रिश्तों में दरार पड़ रही है, परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और लोग आपसी आरोप-प्रत्यारोप से लेकर मुकदमेबाजी तक पहुंच रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे अधिकांश मामलों की शिकायत पुलिस तक भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लेन-देन का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता. दूसरी ओर, बड़ी नकद रकम के स्रोत और हिसाब-किताब का जवाब देना भी संबंधित लोगों के लिए आसान नहीं होता. यही कारण है कि कई पीड़ित कानूनी कार्रवाई करने से भी बचते हैं.

बीसी पर वकीलों ने क्या कहा ?

अधिवक्ता सत्य प्रकाश तिवारी का कहना है कि इस प्रकार का बीसी संचालन पूरी तरह अवैध वित्तीय लेन-देन की श्रेणी में आ सकता है. यदि किसी मामले में जांच होती है तो परिस्थितियों के अनुसार धन देने वाला और धन लेने वाला, दोनों कानूनी दायरे में आ सकते हैं. उनका कहना है कि बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया और लिखित दस्तावेज के बड़े पैमाने पर धन का लेन-देन करना गंभीर कानूनी जोखिम पैदा करता है.

लोगों ने कानूनी कार्रवाई की मांग की

स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि समय रहते इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आर्थिक विवाद, पारिवारिक तनाव और न्यायालयों में ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ सकती है. लोगों ने प्रशासन से अवैध वित्तीय नेटवर्क की जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

चेक बाउंस मामले में महिला को छह माह की सजा

जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में महिला को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है. वादी पक्ष के अधिवक्ता सुदीप मुखर्जी ने बताया कि उनके मुवक्किल सुमित भोई से आरोपी हरमित पाहवा ने व्यवसाय के सिलसिले में 12 लाख रुपये उधार लिए थे. निर्धारित अवधि में राशि लौटाने के आश्वासन के साथ आरोपी ने 12 लाख रुपये का चेक दिया था.

जब तय समय पूरा होने पर चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण वह बाउंस हो गया. इसके बाद सुमित भोई ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद दायर किया. ट्रायल कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वादी ने जिला न्यायालय में अपील की.

जिला न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान और प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ बाउंस हुए चेक की 12 लाख रुपये की राशि लौटाने का भी आदेश दिया.

