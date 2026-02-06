धनबाद के वार्ड 20–21 का हाल बेहाल, बारिश में लोगों का जीना हो जाता है दूभर
धनबाद नगर निगम के वार्ड 20 और 21 में लोगों को पीने का पानी, नाली और बारिश में जल जमाव से परेशानी होती है.
Published : February 6, 2026 at 5:16 PM IST
धनबाद: शहर में कहीं सड़कें जर्जर हैं तो कहीं नालियां बजबजा रही हैं. हालत ऐसी है कि 30 प्रतिशत घरों तक सप्लाई वाटर नहीं पहुंच पा रहा है. ये हाल है धनबाद नगर निगम के वार्ड 20 और 21 का, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ रही है. वार्ड 20 में कुल आबादी 40 हजार है और 22 हजार 554 मतदाता हैं. जिसमें से 10 हजार 591 महिला और 11 हजार 983 पुरूष मतदाता हैं. वार्ड में बेकारबांध, झाड़ूडीह, पॉलिटेक्निक रोड, वीआईपी कॉलोनी, चंद्रशेखर आजाद नगर, बाबूडीह, बिशनपुर समेत अन्य इलाके शामिल हैं.
दोनों वार्ड में रहते हैं 70 हजार लोग
वार्ड नंबर 21 की कुल आबादी 30 हजार है और मतदाताओं की संख्या 20 हजार 798 है. जिसमें 9908 महिला और 10 हजार 890 पुरुष मतदाता हैं. इस वार्ड में बरटांड़, पंडित, क्लिनिक रोड, सूर्य बिहार कॉलोनी रोड, धैया मंडल बस्ती, कोरंगा पट्टी समेत अन्य इलाका शामिल है.
वार्ड 20 के ग्रेवाल कॉलोनी और जयप्रकाश नगर में सड़क किनारे कूड़ा-कचरा फैला है. बारिश के दिनों में जलजमाव आम बात हो चुकी है. नालियों का समुचित निर्माण नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता है. वार्ड 20 में ही सड़क किनारे बेकारबांध तलाब है. इसके रोड के दूसरी ओर हनुमान बस्ती है. जहां बसे परिवारों का जीवन बारिश के दिनों में नरक के समान बन जाता है. सड़क से नीचे बस्ती के लोग बरसात के दिनों में बारिश और नाले के पानी से परेशान रहते हैं.
घर में पानी भर जाने से लोग रहते हैं परेशान
वार्ड 20 के इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर जाता है. बगल में बेकारबांध तालाब है, तालाब के पानी का प्रेशर घरों के लिए मुश्किल खड़ा करता है. जिस कारण बारिश के दिनों में पानी के बुलबुले उठते हैं. लोगों का कहना है कि बड़ा नाला बस्ती के बीचों बीच से गुजरा है. जिससे खतरा बना रहता है. नाले के दोनों ओर अलग-अलग बस्ती है. एक बस्ती में सप्लाई वाटर का नल लगा है, जबकि दूसरी ओर नहीं है. जिस कारण हमेश पानी के लिए लड़ाई होती है.
घरों तक नहीं पहुंची है पेयजल की सप्लाई
लोगों के मुताबिक वार्ड 20 में 30 प्रतिशत से ज्यादा घरों में सप्लाई वाटर नहीं पहुंच रहा है. कई मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है. जिससे रात के समय लोगों को परेशानी होती है. वहीं वार्ड 21 की स्थिति भी अलग नहीं. वार्ड के 35 प्रतिशत मोहल्लों में नाली की गंभीर समस्या है. पंडित क्लिनिक रोड सहित कई इलाकों में सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है.
वार्ड के पंडित क्लिनिक वाली सड़क में बारिश के दिनों में कमर तक पानी रहता है. नालियां जाम होने के कारण पानी नहीं निकल पाता है. सड़क जर्जर है, नालियां टूटी हुई हैं. वार्ड में कई ऐसे इलाके हैं, जहां बड़ी नालियां खुली हुई हैं. जिसमें अक्सर हादसे होते हैं. वहीं 21 वार्ड में ही बांस बल्लियों के जरिए लोग अपने घरों तक बिजली के तार लेकर जाते हैं. जिससे हमेशा लोगों के ऊपर खतरा मंडराता रहता है.
ये भी पढ़ें: जुगसलाई निकाय चुनावः भाजपा समर्थित प्रत्याशी का समर्थन करेंगी नूतन सिंह, की नाम वापस लेने की घोषणा
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार नाम वापसी का दिन, शनिवार को मिलेगा चुनाव चिन्ह
दलीय आधार पर नहीं हो रहा झारखंड में निकाय चुनाव, फिर भी कांग्रेस मुख्यालय में खुलेगा इलेक्शन कंट्रोल रूम, जानें वजह