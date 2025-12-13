केंदुआडीह गैस रिसाव: प्रभावित परिवारों ने निकाला आक्रोश मार्च, बीसीसीएल की कार्यशैली से गुस्से में लोग
धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव के विरोध में लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला.
Published : December 13, 2025 at 8:52 PM IST
धनबाद: केंदुआडीह गैस रिसाव इलाके के लोगों ने कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला. जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए. जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह भी आक्रोश मार्च में शामिल हुईं. आक्रोश मार्च चिल्ड्रेन पार्क से आरंभ हुई. इस दौरान लोगों ने बीसीसीएल और डीजीएमएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
प्रदर्शन में शामिल लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते रहे. गैस रिसाव बंद नहीं करने पर नारेबाजी के माध्यम से कोयला बाहर ले जाने से रोके जाने की चेतावनी लोग देते नजर आए.
लोगों ने कहा कि गैस रिसाव से लोग डर और दहशत में हैं. लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है. सांस लेने में कठिनाई हो रही है. लोग अपने घरों को छोड़कर अपने दूसरे परिवार के पास जाकर रहने को मजबूर हैं. लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति हो रही है.
बीसीसीएल और डीजीएमएस की कार्यशैली पर भी लोगों ने सवाल खड़ा किया. इनकी लापरवाही के कारण इलाके की स्थिति बिगड़ती जा रही है. लोगों ने गैस रिसाव को अविलंब बंद कराने की मांग की है. उन्होंने प्रभावित परिवारों को सुरक्षा और मुआवजा देने के साथ ही दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की. मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
स्थानीय पार्षद कृष्णा राउत ने कहा कि 13 दिनों से लगातार गैस रिसाव जारी है. लेकिन बीसीसीएल सिर्फ खानापूर्ति करने में जुटी है. बीसीसीएल के रवैए से तंग आकर लोग आंदोलन पर उतर चुके हैं. अब आगे बीसीसीएल के खिलाफ लगातार आंदोलन चलता रहेगा. लोगों के आंदोलन के आगे दिल्ली हिल जाएगी.
उन्होंने कहा कि आज झारखंड के चीफ सेक्रेटरी भी पहुंचे थे. उनके द्वारा लोगों को डराया गया है. गैस रिसाव बंद नहीं होने तक अब किसी वार्ता नहीं करने की बात उन्होंने कही है.
यह भी पढ़ें:
मुख्य सचिव ने धनबाद में गैस रिसाव वाले इलाके और बेलगड़िया टाउनशिप का किया निरीक्षण, कहा- ग्रामीणों की सलाह जरूरी
धनबाद में छात्रों ने कहा- सर प्लीज गैस बंद करवाइए डर लगता है, जहरीली गैस के रिसाव के बाद भी बच्चे जा रहे स्कूल
केंदुआडीह गैस रिसाव मामला, CMPDI की टीम ड्रोन के जरिए कर रही आकलन