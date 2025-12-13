ETV Bharat / state

केंदुआडीह गैस रिसाव: प्रभावित परिवारों ने निकाला आक्रोश मार्च, बीसीसीएल की कार्यशैली से गुस्से में लोग

धनबाद: केंदुआडीह गैस रिसाव इलाके के लोगों ने कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला. जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए. जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह भी आक्रोश मार्च में शामिल हुईं. आक्रोश मार्च चिल्ड्रेन पार्क से आरंभ हुई. इस दौरान लोगों ने बीसीसीएल और डीजीएमएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन में शामिल लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते रहे. गैस रिसाव बंद नहीं करने पर नारेबाजी के माध्यम से कोयला बाहर ले जाने से रोके जाने की चेतावनी लोग देते नजर आए.

परिवारों ने निकाला आक्रोश मार्च (Etv Bharat)

लोगों ने कहा कि गैस रिसाव से लोग डर और दहशत में हैं. लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है. सांस लेने में कठिनाई हो रही है. लोग अपने घरों को छोड़कर अपने दूसरे परिवार के पास जाकर रहने को मजबूर हैं. लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति हो रही है.

बीसीसीएल और डीजीएमएस की कार्यशैली पर भी लोगों ने सवाल खड़ा किया. इनकी लापरवाही के कारण इलाके की स्थिति बिगड़ती जा रही है. लोगों ने गैस रिसाव को अविलंब बंद कराने की मांग की है. उन्होंने प्रभावित परिवारों को सुरक्षा और मुआवजा देने के साथ ही दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की. मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.