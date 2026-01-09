ETV Bharat / state

जॉर्ज एवरेस्ट एस्‍टेट रोड पर टोल वसूली हटने के बाद लोगों को मिली बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर

मसूरी में टोल वसूली हटने के बाद लोगों को मिली बड़ी राहत ( Photo-ETV Bharat )

मसूरी: 6 जनवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट से जुड़े एक जनहित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सड़क पर किसी भी प्रकार की टोल वसूली अवैध है. जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है और लोग बेरोकटोक जॉर्ज एवरेस्ट के ट्रैक रूट और कॉमन पाथवे पर जा सकते हैं. अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने के लिए शुल्क देने को बाध्य नहीं होगा. 6 जनवरी को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया. यह याचिका स्थानीय नागरिक मिस विनिता नेगी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट के संचालन से जुड़े निजी ठेकेदार द्वारा कॉमन पार्क एस्टेट रोड पर टोल बैरियर लगाकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों से शुल्क वसूला जा रहा है. हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को अंतिम रूप देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़क पर चलने के लिए कोई टोल नहीं वसूला जा सकता. जॉर्ज एवरेस्ट पार्क में प्रवेश शुल्क अलग विषय है, लेकिन सड़क पर बैरियर लगाकर पैसे लेना अनुचित है. आठवें प्रतिवादी (निजी ऑपरेटर) को स्थानीय लोगों या आम जनता से टोल वसूलने से रोका जाता है. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश पार्क में प्रवेश को पूरी तरह निःशुल्क घोषित नहीं करता, बल्कि केवल सड़क पर टोल वसूली पर रोक लगाता है.