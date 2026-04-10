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जिंदा युवक आधार में ‘मृत’ घोषित, जन्मतिथि में सुधार के लिए सालों से भटक रहे लोग, जानें DOB चेंज करने का आसान तरीका

2022 से भटक रहा : अंबेडकर नगर के दिवाकर सोनकर ने बताया, मेरी बेटी की जन्मतिथि आधार में गलत दर्ज हो गई है. 2022 से हम भटक रहे हैं. हेल्प लाइन 1947 पर शिकायत की, ईमेल किया, डाकघर में अपडेट कराया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ.

आधार कार्ड में गलतियां सही कराने के लिए गोमती नगर सेंटर पर जुटी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

अपडेट के लिए भटक रहे लोग : गौरव ने बताया, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया. गोमती नगर आधार कार्यालय पर समस्या का समाधान हुआ. आधार दोबारा एक्टिव कर दिया गया. गोमती नगर स्थित आधार कार्यालय के अधिकारियों ने भी माना कि यह एक प्रशासनिक त्रुटि थी, जिसे अब सुधार लिया गया है. यह मामला न सिर्फ एक व्यक्ति को मृत घोषित करने जैसी गंभीर त्रुटि को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आधार से जुड़ी समस्याओं को ठीक कराने के लिए लोगों को वर्षों तक भटकना पड़ रहा है.

प्रशासन ने मार डाला : गोमती नगर में आधार केंद्र पहुंचे गौरव साहू ने बताया, 7 सितंबर 2025 को एक लावारिस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था. मानवता के नाते अपना आधार कार्ड जमा किया. बाद में महिला की मृत्यु हो गई. प्रशासनिक चूक के कारण उन्हें ही मृत घोषित कर दिया गया. जब वह राशन लेने पहुंचे, तब उन्हें इस गलती की जानकारी हुई.

आधार में DOB अपडेट नहीं होने से परेशान लोग. (Video Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में आधार से जुड़ी गड़बड़ियों का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. कानपुर के रहने वाले गौरव साहू को सिस्टम में मृत घोषित कर दिया. जबकि वह जीवित हैं. प्रशासनिक गलती के चलते उनका आधार कार्ड डिएक्टिवेट हो गया, जिससे उन्हें राशन जैसी जरूरी सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

लखनऊ : आधार कार्ड आज देश के सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और कई जरूरी कामों में आधार की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि (Date of Birth) गलत है, तो परेशानी हो सकती है. पढ़े-लिखे लोग हों या अनपढ़ सभी के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन जाती है.

अपार आईडी नहीं बन पा रही : अनामिका सोनकर ने बताया, बीएससी की छात्रा हूं. आधार में जन्मतिथि की त्रुटि के कारण अपार आईडी नहीं बन पा रही है. कॉलेज में परीक्षा देने से रोका जा रहा है और स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही. अनामिका ने आशंका जताई कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो उनका पूरा शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हो सकता है.

नहीं हो रहा काम : बुलंदशहर से आए जीशान अली ने बताया, अपनी बहन के आधार में जन्मतिथि सुधार कराने के लिए कई बार लखनऊ आ चुके हूं. पहले एफिडेविट मांगा गया, फिर कहा गया कि लिमिट क्रॉस वाली प्रक्रिया बंद हो गई है. सारे दस्तावेज होने के बावजूद काम नहीं हो रहा.

बार-बार नए नियम बताए जा रहे : सिद्धार्थनगर के सत्यनारायण ने बताया कि उनके भांजे की जन्मतिथि में महज 7 दिन का अंतर है, लेकिन लिमिट क्रॉस के कारण सुधार नहीं हो पा रहा. छठी बार लखनऊ आए हैं, हर बार नए नियम बता दिए जाते हैं.

सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही : अवनीश कुमार गौतम ने कहा, अपनी बेटी के आधार में सुधार के लिए तीन बार लखनऊ आ चुका हूं. एसडीएम कोर्ट का आदेश और सभी दस्तावेज होने के बावजूद सुधार नहीं हो रहा. सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है.

अब जानिए परेशानी से कैसे मिलेगी निजात...

DOB को लेकर घबराने की जरूरत नहीं : अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि (Date of Birth) गलत दर्ज है और उसे सुधारने की कोशिश में Limit exceeded का मैसेज आ रहा है, तो अब यह काम ऑनलाइन संभव नहीं है.

गोमती नगर स्थित आधार कार्ड कार्यालय पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड के लिए जो भी गाइडलाइन है उसी के तहत कार्रवाई की जाती है. आधार कार्ड में जन्मतिथि का एक बार बदलाव आसानी से हो जाता है, जबकि बार-बार बदलने की स्थिति में गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है. एक बार बदलाव के बाद सिस्टम आगे अपडेट की इजाजत नहीं देता.

इसे भी जानें. (Photo Credit; ETV Bharat)

यह रास्ता अपनाएं : हालांकि, ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है. अब भी एक खास प्रक्रिया के जरिए जन्मतिथि में सुधार कराया जा सकता है. आधार में DOB सुधार की सीमा पार होने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर जाना होगा. Exception Update या Special Case के तहत आवेदन करना होता है. जन्मतिथि सुधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या अन्य मान्य पहचान पत्र जमा करना होता है.

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कितने दिन में होगा अपडेट? दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आमतौर पर 7 से 15 दिनों के भीतर जन्मतिथि अपडेट कर दी जाती है. दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि पूरी तरह सही होनी चाहिए. यदि जन्मतिथि में बड़ा अंतर पाया जाता है, तो अतिरिक्त जांच भी की जा सकती है.

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क्या करें अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए? यदि आधार सेवा केंद्र पर आवेदन स्वीकार नहीं होता है, तो संबंधित व्यक्ति UIDAI की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकता है या क्षेत्रीय कार्यालय में अपील कर सकता है. आधार में जन्मतिथि सुधार की सीमा पार होने के बाद भी Exception Update के जरिए इसे ठीक कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही दस्तावेज और ऑफलाइन प्रक्रिया जरूरी है.

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