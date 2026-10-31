देवघर SFC गोदाम से अनाज गायब होने का असर, दो महीने से राशन के लिए भटक रहे कार्डधारी
देवघर में दो महीने से लोग सरकारी अनाज के लिए भटक रहे हैं. कारण जानने के लिए पढ़िए हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 7:14 PM IST
देवघर: बाबा नगरी देवघर में सरकारी गोदाम से करीब 22 हजार क्विंटल अनाज गायब होने का मामला अब आम लोगों की परेशानी का कारण बनने लगा है. गोदाम से अनाज गायब होने के मामले में जिला प्रशासन के खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. हालांकि, अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी या ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है.
वहीं, इस पूरे मामले का सीधा असर जिले की जन वितरण प्रणाली (PDS) पर पड़ने लगा है. स्थिति यह है कि सितंबर और अक्टूबर महीने का राशन वितरण प्रभावित हुआ है और कई इलाकों के कार्डधारियों को सरकारी राशन के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.
दरअसल, देवघर स्थित बाजार समिति के पास राज्य सरकार के एसएफसी (State Food Corporation) के गोदाम से करीब 22 हजार क्विंटल अनाज गायब होने का मामला सामने आया था. मामला उजागर होने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई.
सितंबर और अक्टूबर महीने का राशन वितरण प्रभावित
पीडीएस (Public Distribution System) दुकानदार संघ के अध्यक्ष अभय चंद्र झा के अनुसार, गोदाम में अनाज की कमी के कारण सितंबर और अक्टूबर महीने का खाद्यान्न वितरण अनियमित हो गया है. देवघर प्रखंड, मोहनपुर प्रखंड और देवघर नगर निगम क्षेत्र के कई जन वितरण प्रणाली दुकानदारों तक निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं पहुंच पाया है. इसके कारण दुकानदार भी समय पर कार्डधारियों को राशन उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं.
स्थिति यह है कि राशन लेने के लिए पीडीएस दुकानों पर पहुंचने वाले लोगों को कई बार खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. वहीं, लगातार अनाज की उपलब्धता नहीं होने से कार्डधारियों और दुकानदारों के बीच नाराजगी भी देखने को मिल रही है.
दो महीने का राशन उपलब्ध कराने और वितरण अवधि बढ़ाने की मांग
पीडीएस दुकानदार संघ के अध्यक्ष अभय चंद्र झा ने बताया कि अनाज की कमी को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया है. संघ की ओर से मांग की गई है कि सितंबर और अक्टूबर महीने के बकाया खाद्यान्न की आपूर्ति सरकार निर्धारित मासिक कोटे के अनुसार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सुनिश्चित करे, ताकि कार्डधारियों को राशन मिल सके.
जिले में हर महीने करीब 70 हजार क्विंटल अनाज की खपत
देवघर जिले में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का वितरण किया जाता है. जिले में कुल 970 जन वितरण प्रणाली दुकानें संचालित हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार की योजना के तहत लाल कार्डधारियों के लिए करीब 61 हजार 447 क्विंटल चावल की मासिक खपत है. वहीं, राज्य सरकार की ग्रीन कार्ड योजना के तहत करीब 6 हजार 409 क्विंटल अनाज का वितरण किया जाता है.
इस तरह जिले में दोनों योजनाओं को मिलाकर हर महीने करीब 67 हजार 856 क्विंटल यानी लगभग 68 हजार क्विंटल खाद्यान्न की आवश्यकता होती है. ऐसे में एसएफसी गोदाम से करीब 22 हजार क्विंटल अनाज गायब होने का मामला खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गया है.
विभाग का दावा- व्यवस्था दुरुस्त करने की हो रही कोशिश
वहीं, इस पूरे मामले पर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति लता किस्कू ने बताया कि गोदाम से अनाज गायब होने के कारण जन वितरण प्रणाली पर असर जरूर पड़ा था. हालांकि, राज्य सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से स्थिति को सामान्य करने तथा खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं.
कार्डधारियों का सवाल- आखिर कब मिलेगा पूरा राशन?
दूसरी ओर, सरकारी राशन पर निर्भर रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों के सामने अब घरेलू जरूरतों को पूरा करने की चुनौती खड़ी हो रही है. राशन दुकान पहुंचने के बाद भी अनाज नहीं मिलने से कार्डधारियों की परेशानी बढ़ गई है. लाभुकों का कहना है कि सरकारी योजना के तहत मिलने वाला अनाज उनके परिवार के भरण-पोषण का महत्वपूर्ण सहारा है. ऐसे में समय पर राशन नहीं मिलने से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं.
फिलहाल, गोदाम से अनाज गायब होने का मामला जांच के दायरे में है, लेकिन इसका खामियाजा उन आम परिवारों को भुगतना पड़ रहा है, जो हर महीने सरकारी राशन पर निर्भर रहते हैं.
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