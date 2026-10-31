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देवघर SFC गोदाम से अनाज गायब होने का असर, दो महीने से राशन के लिए भटक रहे कार्डधारी

देवघर सरकारी अनाज के लिए लोग परेशान ( Etv Bharat )

देवघर: बाबा नगरी देवघर में सरकारी गोदाम से करीब 22 हजार क्विंटल अनाज गायब होने का मामला अब आम लोगों की परेशानी का कारण बनने लगा है. गोदाम से अनाज गायब होने के मामले में जिला प्रशासन के खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. हालांकि, अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी या ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है.

वहीं, इस पूरे मामले का सीधा असर जिले की जन वितरण प्रणाली (PDS) पर पड़ने लगा है. स्थिति यह है कि सितंबर और अक्टूबर महीने का राशन वितरण प्रभावित हुआ है और कई इलाकों के कार्डधारियों को सरकारी राशन के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.