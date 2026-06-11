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चल यार धक्का मार, झारखंड पुलिस की ठेलुआ गाड़ी! जानें, क्या है माजरा

धनबादः झारखंड पुलिस को हाइटेक और आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार नए संसाधन और वाहन उपलब्ध कराने का दावा कर रही है. उद्देश्य है कि पुलिस किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई कर सके और अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपट सके. लेकिन धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर इन दावों की जमीनी हकीकत बयां करती नजर आई. जहां ड्यूटी पूरी करने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर धक्का लगाना पड़ा.

ये मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के मटियाला पंचायत स्थित मचामहुल गांव का है. यहां काशी गोप की 21 वर्षीय पत्नी फुलटूसी देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की सूचना पर पुलिस टीम जांच के लिए पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल पर आवश्यक जांच-पड़ताल और पूछताछ की लेकिन जब टीम वापस लौटने लगी तो पेट्रोलिंग वाहन स्टार्ट ही नहीं हुआ.

झारखंड पुलिस की ठेलुआ गाड़ी! (ETV Bharat)

इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर वाहन को धक्का लगाया, तब कहीं जाकर गाड़ी स्टार्ट हो सका. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे.