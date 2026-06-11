चल यार धक्का मार, झारखंड पुलिस की ठेलुआ गाड़ी! जानें, क्या है माजरा
धनबाद में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को लोगों द्वारा धक्का लगाना पड़ा.
Published : June 11, 2026 at 8:15 PM IST
धनबादः झारखंड पुलिस को हाइटेक और आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार नए संसाधन और वाहन उपलब्ध कराने का दावा कर रही है. उद्देश्य है कि पुलिस किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई कर सके और अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपट सके. लेकिन धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर इन दावों की जमीनी हकीकत बयां करती नजर आई. जहां ड्यूटी पूरी करने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर धक्का लगाना पड़ा.
ये मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के मटियाला पंचायत स्थित मचामहुल गांव का है. यहां काशी गोप की 21 वर्षीय पत्नी फुलटूसी देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की सूचना पर पुलिस टीम जांच के लिए पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल पर आवश्यक जांच-पड़ताल और पूछताछ की लेकिन जब टीम वापस लौटने लगी तो पेट्रोलिंग वाहन स्टार्ट ही नहीं हुआ.
इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर वाहन को धक्का लगाया, तब कहीं जाकर गाड़ी स्टार्ट हो सका. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे.
इस घटना को लेकर गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु राउत ने कहा कि वाहन में संभवतः तकनीकी खराबी आ गई होगी. पेट्रोलिंग के लिए थाना को एक नई गाड़ी उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा एक अन्य भाड़े की गाड़ी का भी पुलिस उपयोग कर रही है.
सरकार की ओर से पुलिस के आधुनिकीकरण पर लगातार जोर दिया जा रहा है और करोड़ों रुपये खर्च कर नए वाहन व आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके बावजूद कई थानों में पुराने वाहन अब भी पेट्रोलिंग और अन्य सरकारी कार्यों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. ऐसे में तकनीकी खराबी के कारण पुलिस को बीच रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में कार्रवाई भी प्रभावित हो सकती है.
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