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उत्तराखंड में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ लौटी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

पिछले दो दिनों के दौरान हुई बारिश और तेज हवाओं का सबसे बड़ा असर तापमान पर देखने को मिला है. राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण मौसम का यह बदलाव देखने को मिल रहा है. इसका असर आने वाले कुछ समय तक बने रहने की संभावना जताई गई है.

केवल देहरादून ही नहीं बल्कि उत्तरकाशी, टिहरी समेत गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में भी मौसम का यही स्वरूप देखने को मिला. वहीं कुमाऊं मंडल के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी की सूचना मिली है.

राजधानी देहरादून समेत राज्य के विभिन्न जिलों में मौसम का बदला हुआ रुख साफ तौर पर दिखाई दिया. शनिवार सुबह देहरादून में मौसम सामान्य बना रहा. आसमान में हल्के बादल जरूर दिखाई दिए, लेकिन बीच-बीच में धूप भी खिलती रही. दिन के समय लोगों ने सामान्य गतिविधियां जारी रखीं और मौसम भी अपेक्षाकृत शांत दिखाई दिया. हालांकि शाम होते-होते मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवाएं चलनी शुरू हुईं और कुछ ही देर में शहर के विभिन्न हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन अचानक बदले मौसम ने लोगों को चौंका भी दिया.

शनिवार को भी मौसम ने अचानक करवट ली और कई जिलों में दिनभर सामान्य मौसम रहने के बाद शाम होते-होते आसमान में बादल छा गए. इसके बाद तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली.

कुछ दिनों से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान से परेशान उत्तराखंड के लोगों को मौसम ने बड़ी राहत दी है. पिछले करीब 48 घंटों से प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी है.

देहरादून: उत्तराखंड में पिछले करीब 48 घंटे से मौसम अपना रुख बदले हुए है. राज्य के अलग-अलग इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है. शनिवार 30 मई की सुबह हल्की धूप के बीच शाम होते-होते एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और तेज हवा के साथ देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी समेत गढ़वाल के पर्वतीय जिलों और कुमाऊं के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली.

कुछ दिन पहले तक जहां तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा था, वहीं अब मौसम अपेक्षाकृत सुहावना महसूस किया जा रहा है. तापमान में आई कमी के कारण लोगों ने राहत की सांस ली है. बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और अन्य जगहों पर भी लोगों के चेहरों पर गर्मी से मिली राहत साफ दिखाई दे रही है.

हालांकि, मौसम विभाग ने राहत के साथ-साथ सतर्क रहने की भी सलाह दी है. विभाग की ओर से कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, देहरादून और उत्तरकाशी समेत कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने, बादलों की गर्जना और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है.

विभाग ने चेतावनी दी है कि कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क हो गए हैं.

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि, मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान और चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतें. तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले स्थानों पर अधिक समय तक रुकने से बचने की सलाह भी दी गई है.

आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित जिलों के प्रशासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन संभावित स्थानों और सड़क मार्गों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके.

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है. कई जिलों में बादल छाए रहने, हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है. ऐसे में लोगों को मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है. विशेष रूप से किसानों, यात्रियों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम की चेतावनियों का पालन करने के लिए कहा गया है.

उत्तराखंड में मौसम के बदले हुए रुख ने जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की चेतावनियों ने सतर्कता की जरूरत भी बढ़ा दी है. ऑरेंज अलर्ट के बीच प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. आने वाले घंटों में मौसम किस तरह का रुख अपनाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. फिलहाल लोगों को राहत और सावधानी, दोनों के साथ मौसम का सामना करने की सलाह दी जा रही है.

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