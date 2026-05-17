पीएलएफआई के नाम पर एक करोड़ रुपए की मांगी गई रंगदारी, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी
रांची में पीएलएफआई के नाम पर लोगों के पास रंगदारी भरे कॉल और मैसेज आने लगे हैं. इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.
Published : May 17, 2026 at 11:55 AM IST
रांचीः उग्रवादी संगठन पीएलएफआई (PLFI) के नाम पर एक बार फिर रांची में आतंक मचाया जा रहा है. कुछ दिनों की शांति के बाद अब एक बार फिर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के नाम पर लोगों को रंगदारी भरे मैसेज आने लगे हैं. ताजा मामला रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र का है यहां एक जमीन मालिक से एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई है.
क्या है पूरा मामला
रांची के तुपुदाना के रहने वाले लाल कृष्ण नाथ शाहदेव से पीएलएफआई के नाम पर एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी नहीं मिलने पर उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है. इस संबंध में लाल कृष्ण नाथ शाहदेव ने पीएलएफआई के जोनल कमांडर राजेश यादव, गीता शाहदेव और संतोष प्रजापति के विरूद्ध तुपुदाना ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है.
अंजाम भुगतने की दी गई धमकी
लाल कृष्ण नाथ शाहदेव ने पुलिस को बताया कि 30 अप्रैल को पीएलएफआई के लेटर हेड में एक करोड़ की रंगदारी का मैसेज भेजा गया. इसके बाद नौ मई को एक व्यक्ति ने उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल किया. फोनकर्ता ने खुद को पीएलएफआई का जोनल कमांडर राजेश यादव बताया, उसने कहा कि गीता शाहदेव और संतोष प्रजापति जिस जमीन पर काम कर रहें हैं, उन्हें परेशान न करें और न ही काम को रुकवाएं. यदि किसी प्रकार से उन्हें परेशान किया गया तो उसका अंजाम उन्हें और उनके परिवार को भुगतना पड़ेगा. इसके बाद 10 मई को उसी नंबर से उन्हें फिर कॉल आया जिसमे रंगदारी की मांग की गई.
विरोध किया था मिली धमकी
लाल कृष्ण नाथ शाहदेव ने बताया कि जब उन्होंने फोन करने वाले का विरोध किया तो उन्हें धमकी भरा मैसेज भेजा गया. यह भी कहा गया कि एक सप्ताह में जमीन पर काम लगाया जा रहा है, रोका तो कार्रवाई होगी. धमकी के बाद शहदेव का पूरा परिवार दहशत में है. वहीं दूसरी तरफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ही नामकुम में एक डॉक्टर से भी पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगी गई थी. उस मामले की भी जांच अभी जारी ही है.
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