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शादी के कार्ड से साइबर ठगी, apk वाला मैसेज देखें तो हो जाएं सावधान!

रांचीः राजधानी रांची में इन दोनों ऑनलाइन शादी का कार्ड लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है. साइबर अपराधी आपने इस खतरनाक पैतरे से हड़कंप मचा हुआ है.

लोगों के मोबाइल में उनके किसी परिचित के नाम से शादी का कार्ड आ रहा है. लेकिन इस कार्ड को क्लिक करते ही उनका मोबाइल फोन हैक हो जा रहा है. पिछले 1 महीने के भीतर राजधानी में ऐसे दर्जन भर मामले सामने आ चुके हैं.

क्या है पूरा मामला

राजधानी रांची में साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगी का शिकार बनाने का नया तरीका अपनाया है. अपराधी व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर शादी के डिजिटल निमंत्रण के नाम पर APK (Android Application Package or Android Package Kit) फाइल भेज रहे हैं.

कोई व्यक्ति जैसे ही इस फाइल को डाउनलोड कर अपने फोन में इंस्टॉल करता है, मैलवेयर सक्रिय हो जाता है और साइबर ठग फोन तक अपनी पहुंच बना लेते हैं यानी फोन को हैक कर ले रहे हैं. इसके बाद बैंकिंग ऐप, ओटीपी, संपर्क सूची और अन्य संवेदनशील जानकारी को चोरी करने की कोशिश में लग जा रहे हैं. यहां तक की मोबाइल हैक कर कुछ लोगों से पैसे मदद के रूप में भी मांग रहे हैं.

शादी के कार्ड बेहद करीबी लोगों को भेजे रहे

सबसे खतरनाक बात यह है कि साइबर अपराधी जिन लोगों को एपीके वाला शादी का कार्ड भेज रहे हैं वह अपने वालों लोगों के बेहद करीबी हैं. साइबर अपराधियों का एक ही फॉर्मेट है वे इसी तरीके से ऐसे कार्ड भेज रहे हैं. मसलन उसमें लिखा रहता है कि मेरे बेटे या बेटी की शादी है आपको जरूर आना है और फिर नीचे में कार्ड के रूप में एपीके फाइल भेजा जाता है.

पत्रकार भी हुए शिकार

राजधानी में काम कर रहे कई पत्रकार भी साइबर अपराधियों के इस चाल का शिकार हो चुके हैं. हालांकि साइबर अपराधी किसी से भी कोई बड़ी ठगी को अंजाम नहीं दे पाए. लेकिन फोन हैक होने की वजह से फोन का सारा डाटा उड़ जाता है इस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

रांची के एक वरिष्ठ पत्रकार की बेटी की शादी का कार्ड हाल के दिनों में चर्चा का विषय बना रहा. कई लोगों के बीच वह कार्ड ऑनलाइन व्हाट्सएप पर आया था. सभी को लगा कि ओरिजिनल कार्ड है और लगभग 100 लोगों ने उसे क्लिक कर दिया जिसकी वजह से उनके मोबाइल हैक हो गए.

फॉर्मेट की पहचान जरूरी

साइबर एक्सपर्ट राहुल कुमार ने बताया कि लोगों को यह समझने की जरूरत है कि असली शादी का कार्ड सामान्यतः PDF, JPG या PNG फॉर्मेट में भेजा जाता है. यदि किसी निमंत्रण के साथ .apk फाइल भेजी जाए, तो उसे बिल्कुल डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना चाहिए.

साइबर अपराधी शादी के कार्ड के अलावा बिजली बिल, पार्सल डिलीवरी और केवाईसी अपडेट जैसे बहाने बनाकर भी APK फाइल भेज रहे हैं. यदि गलती से APK इंस्टॉल हो गई है, तो तुरंत इंटरनेट बंद करें, बैंकिंग पासवर्ड बदलें और साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें.