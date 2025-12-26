ETV Bharat / state

लोगों का मन मोह रहा लोहरदगा का धरधरिया जलप्रपात, नए साल पर पिकनिक मनाने पहुंच रहे पर्यटक

नए साल पर लोग पिकनिक मनाने लोहरदगा के धरधरिया जलप्रपात पहुंच रहे हैं. यहां की सुंदरता उन्हें आकर्षित कर रही है.

Dhardharia waterfall
धरधरिया जलप्रपात (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 26, 2025 at 1:24 PM IST

लोहरदगा : चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे पहाड़, जंगलों की हरियाली, प्रकृति की सुंदरता, नजारा ऐसा कि किसी का भी मन मोह ले. लोहरदगा जिले का धरधरिया जलप्रपात कुछ ऐसा ही है. सालों भर यहां पर्यटकों को आना-जाना लगा रहता है. प्रकृति की सुंदरता मन मोह लेती है. नए साल पर तो यह इलाका कुछ ज्यादा ही गुलजार रहता है.

धरधरिया जलप्रपात अपने आप में बेहद खास है. एक समय ऐसा भी था, जब यहां दिन के उजाले में भी लोगों को डर लगता था. बाहर के लोग तो दूर की बात, स्थानीय लोग भी खौफ से सहमे रहते थे. अब माहौल बदल गया है. साल 2011 में 3 मई को यहां पर बड़ी नक्सली घटना हुई थी. जिसमें 11 जवान शहीद हो गए थे. इसके बाद धीरे-धीरे समय बदला. इलाके को नक्सलियों के डर से मुक्ति मिली. अब यहां पर पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है.

मन मोह रहा लोहरदगा का धरधरिया जलप्रपात (Etv Bharat)

लोहरदगा जिला पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है. जहां का प्राकृतिक सौन्दर्य देखते ही बनता है. जिले के सेन्हा प्रखंड में स्थित धरधरिया जलप्रपात का दृश्य भी कुछ ऐसा ही है, मन को प्रफुल्लित करने वाला. पर्यटक धरधरिया जलप्रपात में नए साल के मौके पर प्रकृति की गोद में उत्सव मनाने पहुंचते हैं. यहां ऊंचाई से गिरता पानी और पहाड़ की सुंदरता मन को आनंदित करती है. नव वर्ष को लेकर धरधरिया जलप्रपात को पर्यटकों का इंतजार रहता है. पर्यटक भी धरधरिया के दीदार को बेताब रहते हैं.

Dhardharia waterfall
धरधरिया जलप्रपात (Dhardharia waterfall)

नए साल को लेकर पर्यटक यहां पिकनिक मनाने पहुंचने लगे हैं. वे यहां की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं. इस जलप्रपात की सुंदरता खड़े चट्टान से गिरता जलप्रपात अपने आप में अद्भुत है. दूर-दूर तक फैली पहाड़ी और घने जंगल लोगों को रोमांचित करते हैं. प्रकृति की गोद में नए साल का स्वागत करने वाले लोगों के लिए यह जगह बेहद खास है. जिला प्रशासन क्षेत्र को पर्यटन विकास के दृष्टिकोण से देख रही है.

