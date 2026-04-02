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लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा में खामेनेई को श्रद्धांजलि, होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाज़ों की निर्बाध आवाजाही की मांग

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक छोटा इमामबाड़ा में एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन हैदरी टास्क फोर्स की ओर से किया गया, जिसमें ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही शामिल हुए, जो ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में प्रतिनिधि हैं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिया-सुन्नी धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और अकीदतमंद मौजूद रहे.

सभा के दौरान मौलाना यासूब अब्बास, महासचिव, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने डॉ. हकीम इलाही को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए जलडमरूमध्य-ए-हुरमुज़ (Strait of Hormuz) से भारतीय जहाज़ों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की गई है.

मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में समुद्री मार्गों पर बढ़ते तनाव के कारण ऊर्जा संकट की आशंका बनी हुई है. ऐसे में ईरान से ये अपेक्षा की गई है कि वह अपनी सरपरस्ती में भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रूप से हुरमुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दे, ताकि भारत के लिए पेट्रोलियम सप्लाई बिना किसी रुकावट जारी रह सके.