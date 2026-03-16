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इस बैरियर पर पंजाब के लोगों का चक्का जाम, हिमाचल सरकार के एंट्री टैक्स का विरोध

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, एंट्री टैक्स से आम लोगों, छोटे व्यापारियों और परिवहन से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

People from Punjab blocked Bilaspur Garamoda barrier
बैरियर पर पंजाब के लोगों का चक्का जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल ने एंट्री बैरियर पर टैक्स बढ़ा दी हैं, नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी. इस फैसले को लेकर राजनीति तेज हो गई है. हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए प्रवेश कर (एंट्री टैक्स) के विरोध में सोमवार को बिलासपुर जिले के गरामोड़ा बैरियर पर पंजाब के लोगों ने चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एंट्री टैक्स को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई.

एंट्री टैक्स से आम लोगों पर पड़ रहा आर्थिक बोझ

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय लगाए गए, इस टैक्स से आम लोगों, छोटे व्यापारियों और परिवहन से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. उनका कहना है कि पंजाब और हिमाचल की सीमा से सटे क्षेत्रों के लोग रोजमर्रा के कामों के लिए दोनों राज्यों के बीच आवाजाही करते रहते हैं. ऐसे में हर बार एंट्री टैक्स देना उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया है.

प्रदर्शन से यातायात प्रभावित

प्रदर्शन कर रहे अमरजीत ने कहा कि, "कई लोग व्यापार, खेती-बाड़ी और अन्य कार्यों के लिए नियमित रूप से हिमाचल आते-जाते हैं. एंट्री टैक्स लागू होने के बाद उन्हें बार-बार अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है, जिससे उनकी जेब पर सीधा असर पड़ रहा है." प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की. चक्का जाम के कारण कुछ समय के लिए सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ. कई वाहन चालक और यात्रियों को भी इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा.

फैसला वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया. पुलिस कर्मियों ने मौके पर तैनात रहकर पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. वहीं, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हिमाचल सरकार ने जल्द ही एंट्री टैक्स के फैसले को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. फिलहाल गरामोड़ा बैरियर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

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