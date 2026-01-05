उत्तराखंड: बाहरी लोग नहीं करा सकेंगे होमस्टे पंजीकरण, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा लाभ

ETV Bharat / state

उत्तराखंड: बाहरी लोग नहीं करा सकेंगे होमस्टे पंजीकरण
ETV Bharat Uttarakhand Team

January 5, 2026

देहरादून: उत्तराखंड में होम स्टे को लेकर बड़ा फैसला होने जा रहा है. इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है जिसे कैबिनेट में अंतिम अनुमोदन मिलने की जल्द ही उम्मीद है. बात पर्यटन विभाग के होमस्टे पर उत्तराखंड के लोगों को ही लाभ देने की है. जिसपर शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है.

उत्तराखंड में होमस्टे योजना को लेकर सरकार एक बड़ा और अहम फैसला लेने की तैयारी में है. पर्यटन विभाग की ओर से इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द होने वाली कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए रखा जा सकता है. प्रस्ताव का मकसद होमस्टे योजना का वास्तविक लाभ उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों, खासकर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों तक सीमित करना है.

बाहरी लोग नहीं करा सकेंगे होमस्टे पंजीकरण (ETV Bharat)

दरअसल, उत्तराखंड में होमस्टे योजना पर्यटन की रीढ़ बनकर उभरी है. इस योजना के जरिए जहां एक ओर स्थानीय लोगों को घर बैठे रोजगार मिला है. वहीं बड़ी संख्या में युवा स्वरोजगार की ओर भी बढ़े हैं. पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों में यह योजना आजीविका का एक मजबूत जरिया बनी है. लेकिन हाल के सालों में यह बात सामने आई है कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड से बाहर के लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं.

इसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार अब होमस्टे योजना को और अधिक स्थानीय केंद्रित बनाने जा रही है. प्रस्ताव के अनुसार, आगे चलकर होमस्टे योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा. राज्य से बाहर के लोग अब इस योजना के तहत होमस्टे पंजीकरण नहीं करा सकेंगे.

इतना ही नहीं, सरकार शहरी क्षेत्रों में होमस्टे योजना को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि शहरी इलाकों में संचालित होमस्टे को अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार का फोकस पूरी तरह से ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों पर रहेगा, ताकि पर्यटन के माध्यम से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और पलायन पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.

गौरतलब है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने होमस्टे योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत 6 कमरों तक के घर में होमस्टे संचालन की अनुमति दी जाती है. पर्यटन विभाग की ओर से इस योजना में कई रियायतें दी जाती हैं. होमस्टे संचालकों से बिजली और पानी का बिल घरेलू दरों पर लिया जाता है और उन्हें जीएसटी भी नहीं देना होता.

हालांकि, प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड से बाहर के लोग चाहें तो व्यावसायिक रूप से बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएनबी) के रूप में अपने घरों का संचालन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें जीएसटी पंजीकरण समेत सभी आवश्यक टैक्स का भुगतान करना होगा.

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ज्याल ने इस संबंध में बताया कि होमस्टे योजना का लाभ अब स्थानीय लोगों तक सीमित रखने की तैयारी है. इसके लिए अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जा रहा है. माना जा रहा है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस फैसले को जल्द लागू कर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण उत्तराखंड को पर्यटन से सीधा और स्थायी लाभ मिल सकेगा.

