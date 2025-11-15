Bihar Election Results 2025

अटल टनल के बाद भी नहीं रुका लाहौल के 3 गांव का पलायन, अब 3 माह के लिए कुल्लू-मनाली का कर रहे रुख

अटल टनल रोहतांक के निर्माण के बाद भी लाहौल के इन 3 गांव के लोगों का पलायन जारी है. वजह जान हो जाएंगे हैरान.

MIGRATION PROBLEM LAHAUL VALLEY
कोकसर पंचायत के लोगों का पलायन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 4:03 PM IST

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में अटल टनल बनने के बाद लाहौल घाटी में पलायन अब काफी हद तक रुक गया है. लाहौल घाटी की कोकसर पंचायत के तीन गांव आज भी पलायन करने के लिए मजबूर है. रोहतांग दर्रा से करीब 16 किलोमीटर ददूर कोकसर पंचायत के 3 गांव कोकसर, डिंफुक और रामथांग गांव के लोग आज भी दिसंबर से मार्च माह तक अपने गांव को छोड़कर कुल्लू का रुख करते हैं. यहां पर लोगों के द्वारा पलायन के डर से ही पशुपालन भी नहीं किया जा रहा है और गर्मियों में ही कृषि के माध्यम से उन्हें पूरा साल का खर्च निकालना पड़ रहा है.

अटल टनल के बाद भी नहीं इन 3 गांव का पलायन

अटल टनल बनने से पहले तीनों गांव के ग्रामीण अक्टूबर माह में ही पलायन कर जाते थे. अब वह नवंबर या दिसंबर माह में बर्फबारी होने से पहले मनाली या फिर कुल्लू का रुख कर लेते हैं. बता दें कि, लाहौल घाटी के कोकसर पंचायत के इन तीन गांव रामथंग, डिम्फुक और कोकसर गांव में कुल 46 घर है और करीब 350 लोगों की आबादी है.

लाहौल के 3 गांव का पलायन (ETV Bharat)

पलायन के चलते गांवों में नहीं हो रहा पशु पालन

पलायन के चलते यहां के लोगों के द्वारा कुल्लू मनाली के इलाकों में भी अपने घर बनाए गए हैं. 80 प्रतिशत लोगों के यहां अपने घर हैं और 20 फीसदी लोग पलायन के दौरान या तो अपने रिश्तेदारों के घर रहते हैं या फिर उन्हें किराए के कमरों में रहना पड़ता है. वहीं, इन तीन गांव में भारी बर्फबारी के चलते लोग पशुपालन भी नहीं कर रहे हैं. क्योंकि सर्दियों के दौरान पशुओं के लिए चारा लाना और उनकी देखभाल करना भी उनके लिए काफी कठिन हो जाता है. सर्दियों की शुरुआत में ही इन इलाकों में पेयजल स्रोत जमने शुरू हो जाते हैं, जिससे यहां लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है.

Atal Tunnel Rohtang
अटल टनल रोहतांग (ETV Bharat)

भारी बर्फबारी के बीच स्वास्थ्य सुविधा न होना कारण

कोकसर पंचायत में कृषि ही स्थानीय लोगों के लिए आर्थिकी का मुख्य स्रोत है. लेकिन, अटल टनल बनने के बाद यहां पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है. ऊंचाई वाले इलाकों में इन गांवों के होने के चलते बर्फ यहां लंबे समय तक जमी रहती है. ऐसे में गर्मियों के सीजन में भी यहां सैलानी काफी संख्या में आते हैं. अब यहां पर लोगों के द्वारा सैलानियों की सुविधा के लिए होटल, ढाबे, होमस्टे का भी निर्माण किया जा रहा है. अटल टनल से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी होने के चलते भी सैलानियों के लिए यहां आना काफी आसान हो जाता है.

MIGRATION PROBLEM LAHAUL VALLEY
अटल टनल बनने से पहले होता था गांवों से लोगों का पलायन (ETV Bharat)

...तो इसलिए अब 3 माह के लिए पलायन करते हैं पंचायत के लोग

कोकसर के स्थानीय निवासी रतन कटोच ने बताया कि, "अटल टनल बनने के बाद यहां सैलानियों की संख्या बढ़ रही है. इससे लोगों को अब घर द्वार पर रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन पलायन आज भी नहीं रुका है. टनल बनने से पहले लोग अक्टूबर माह में ही यहां से पलायन कर जाते थे और मार्च माह में वापस लौटते थे. अब टनल बनने के बाद लोग नवंबर या दिसंबर माह में कुल्लू की ओर पलायन करते हैं. क्योंकि यहां पर बर्फबारी काफी अधिक होती है और स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है."

स्थानीय लोगों की सरकार से अपील

कोकसर पंचायत के स्थानीय निवासी शेर सिंह का कहना है कि, "यहां पर भारी बर्फबारी के चलते सड़क बहाल करना काफी मुश्किल कार्य होता है. कई बार पहाड़ों से भी बड़े-बड़े के ग्लेशियर नीचे आ जाते हैं. ऐसे में लोगों को मजबूरन अपने घर बार छोड़कर यहां से पलायन करना पड़ता है. लोगों का पलायन रुक सके, उसके लिए सरकार को चाहिए कि वह ग्लेशियर वाली जगह पर छोटी-छोटी टनल का निर्माण करें. ताकि यहां पर भी लोगों को सर्दियों में स्वास्थ्य, राशन सहित अन्य सुविधाएं समय पर मिल सके."

