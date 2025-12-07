गोवा क्लब हादसा: झारखंड के भी तीन लोगों की मौत, सीएम हेमंत ने घटना पर जताया दुख
गोवा के रेस्टोरेंट में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई. जिसमें झारखंड के भी तीन लोग शामिल हैं.
रांची: गोवा में एक क्लब में बीती रात भीषण आग लग गई. जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में से तीन झारखंड के थे. जिनमें रांची के लापुंग प्रखंड के फतेहपुर निवासी प्रदीप महतो (24 वर्ष) और उनके भाई विनोद महतो (22 वर्ष), (पिता-धनेश्वर महतो) शामिल हैं. जबकि खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड गोविंदपुर निवासी मोहित मंडा (22 वर्ष), (पिता-एतवा मंडा शामिल) हैं. तीनों कुक का काम करने के लिए गोवा गए हुए थे.
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई लोगों ने इस घटना पर दुख जताया है. गोवा के मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन लोगों का आरोप है कि फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया गया था. जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई.
इस घटना के बारे में, मरने वालों में से एक के रिश्तेदार नारायण माथुर ने ANI को बताया कि उनके दो भतीजों की भी इस हादसे में मौत हो गई. वे दोनों भाई थे और झारखंड के रहने वाले थे. उन्होंने कहा, "वे मेरे भतीजे थे, मेरे बड़े भाई के बेटे. इसीलिए मैं उनके लिए यहां आया हूं. दोनों की मौत हो गई. वे रेस्टोरेंट के किचन में काम करते थे. मुझे आज सुबह इसके बारे में पता चला. हादसे में एक पड़ोसी की भी मौत हो गई. हम सब झारखंड के हैं." उन्होंने आगे बताया कि कुछ महीने पहले ही वे सभी काम करने गोवा आए थे.
गौरतलब है कि रविवार को अरपोरा में एक रेस्टोरेंट-कम-क्लब में लगी भीषण आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई. आग लगने की सूचना आधी रात के आसपास मिली, जिसके बाद इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंचीं. घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि अधिकारी पूरी रात स्थिति को काबू में करने में जुटे रहे.
गोवा के मुख्यमंत्री ने इस हादसे को एक दुखद दिन बताया. उन्होंने कहा कि गोवा के टूरिज्म के इतिहास में यह पहली बार है कि ऐसी बड़ी आग की घटना हुई है. 25 लोगों की मौत हो गई है.
उन्होंने कहा कि, "मैं रात 1:30-2 बजे मौके पर पहुंचा. सभी अधिकारी भी वहां मौजूद थे. आधे घंटे के अंदर आग बुझा दी गई, कुछ लोग क्लब से निकलने में कामयाब रहे, जबकि बाकी नहीं बच पाए."
उन्होंने आगे कहा कि क्लब मालिकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं. मैनेजर और अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा. गोवा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो."
गोवा के नाइटक्लब में देर रात भीषण आग से कई लोगों के मरने की खबर अत्यंत दुखदायी है।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) December 7, 2025
मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।
इस बीच, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना पर दुख जताया. उन्होंने इस हादसे को बहुत दुखद बताया और मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए मरांग बुरु से प्रार्थना की.
