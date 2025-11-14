ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: NDA की जीत पर दिल्ली में बसे बिहार के लोगों ने कहा- फिर लौटी सरकार से उम्मीदें भी बढ़ीं

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राजधानी दिल्ली में रह रहे बिहार के लोगों में नई ऊर्जा व उम्मीद भर दी है. बिहार में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिसे दिल्ली दिल्ली में कामकाज या पढ़ाई के सिलसिले में रह रहे बिहार के लोग इस जीत को विकास, स्थिरता व सुशासन की जीत मान रहे हैं. ईटीवी भारत ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले बिहार के लोगों से बातचीत की.

इसलिए जनता का रहा झुकाव: मूल रूप से आरा जिले के निवासी उमेश कुमार ने बताया कि जनता ने एनडीए को इसलिए चुना क्योंकि लोग स्थिरता चाहते हैं. उनके अनुसार महागठबंधन में जलेबी की तरह उलझन है और एक स्पष्ट नेतृत्व की कमी है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है, जिसकी बात लोग सुनें. सब पीएम, सीएम या मंत्री बनने के चक्कर में हैं. एनडीए सुसंगठित है और केंद्र व राज्य में एक जैसी सरकार होने से विकास को गति मिली है.

उन्होंने बताया कि एनडीए के साथ सरकार बनने के बाद मूल राज्य में बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम हुआ है. सड़कें, पुल, मेट्रो कनेक्टिविटी जैसे कई क्षेत्रों में सुधार हुआ. बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि देशभर में जॉब की मांग बहुत अधिक है, लेकिन एनडीए युवाओं को बिजनेस लोन व सब्सिडी जैसे विकल्प दे रही है. अगर कोई काम करना चाहता है तो कर लेगा, सरकार अवसर दे रही है.

एनडीए की जीत को लेकर दिल्ली में रह रहे बिहार के लोगों से बातचीत (ETV Bharat)

महिला वोट एनडीए की ओर: मूलत: भागलपुर के अभिषेक कुमार ने बातचीत में कहा कि एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण महिलाओं को दिया गया आर्थिक लाभ था. उन्होंने कहा कि जीविका दीदी पहल के माध्यम से 10 हजार रुपये मिलने से महिला वोट सीधा एनडीए को गया. उन्होंने कहा सरकार ने गुड गवर्नेंस व कानून-व्यवस्था पर अच्छा काम किया है. विकास अपेक्षित गति से नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने केंद्र व राज्य में एक जैसी सरकार रखने का विकल्प पसंद किया, जिससे विकास तेज हो. लोगों ने इस बार बढ़-चढ़कर मतदान किया है, यह विश्वास का संकेत है.