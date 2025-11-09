ETV Bharat / state

रांची में सजा हैंडलूम एक्सपो, मेले में दिख रही एक भारत-श्रेष्ठ भारत की झलक

रांची में हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया है. इस मेले में देशभर से आये लोगों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए हैं.

Handloom Expo In Ranchi
रांची में हैंडलूम एक्सपो. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 9, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
रांचीः राजधानी रांची इन दिनों देश की विविध कला, संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम बनी हुई है. हरमू मैदान में आयोजित राष्ट्रीय हस्तशिल्प एक्सपो में देश के कोने-कोने से आए लोग अपनी अनूठी कारीगरी और पारंपरिक उत्पादों से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं.

150 से अधिक स्टॉल लगाए गए

इस एक्सपो में तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों के 150 से अधिक दुकानदारों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए हैं. कश्मीर से कन्याकुमारी तक के कलाकारों की भागीदारी इसे सचमुच एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक दे रही है.

रांची में आयोजित हैंडलूम एक्सपो पर रिपोर्ट और दुकानदारों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

24 नवंबर तक चलेगा हैंडलूम एक्सपो मेला

रांची में हैंडलूम एक्सपो 24 नवंबर तक चलेगा. आयोजन का उद्देश्य हस्तनिर्मित वस्तुओं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है. वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को मंच देने पर विशेष ध्यान दिया गया है. झारखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे तसर सिल्क, डोकरा कला, बांस और लकड़ी से बने उत्पादों के साथ अन्य राज्यों की खास कलाकृतियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

Handloom Expo In Ranchi
रांची में आयोजित हैंडलूम एक्सपो में लगा स्टॉल. (फोटो-ईटीवी भारत)

मेले में सजे स्टॉलों पर तरह-तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं. खादी और हैंडलूम के परिधान, पारंपरिक फर्नीचर, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, शृंगार सामग्री, बच्चों के खिलौने, सजावटी सामान और स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगे हैं. जम्मू-कश्मीर से आए शिल्पकार अपने प्रसिद्ध ऊनी शॉल और ड्राइ फ्रूट्स लेकर पहुंचे हैं, तो केरल से आए व्यापारी यहां के लोगों को अचार, पापड़ और मसालों के स्वाद से परिचित करा रहे हैं. बिहार और बंगाल की पारंपरिक साड़ियों के साथ दक्षिण भारत के पीतल के बर्तनों की चमक भी लोगों का ध्यान खींच रही है.

Handloom Expo In Ranchi
रांची में आयोजित हैंडलूम एक्सपो में खरीदारी करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

मेले में हर वर्ग के लोगों के लिए खास

यह एक्सपो सिर्फ खरीदारी का ही नहीं, बल्कि अनुभव का भी मेला है. आयोजन स्थल पर हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास है. बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन की व्यवस्था है. वहीं फूड लवर्स के लिए फूड कोट में देशभर के व्यंजनों का स्वाद उपलब्ध है. साथ ही, लोक कलाकारों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे माहौल को जीवंत बना रहे हैं.

Handloom Expo In Ranchi
रांची में आयोजित हैंडलूम एक्सपो में खरीदारी करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

शिल्पकारों का कहना है कि रांची की मिट्टी, यहां का मौसम और लोगों की गर्मजोशी उन्हें बहुत भा रही है. कश्मीर के एक स्टॉल धारक ने बताया कि झारखंड के लोगों का कला और हस्तशिल्प के प्रति लगाव देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. वहीं केरल से आए व्यापारी ने कहा कि यहां के ग्राहक हस्तनिर्मित वस्तुओं के प्रति जागरूक हैं और पारंपरिक कला को सराह रहे हैं.

Handloom Expo In Ranchi
रांची में आयोजित हैंडलूम एक्सपो में कपड़े का स्टॉल. (फोटो-ईटीवी भारत)

आयोजक समिति का कहना है कि इस तरह के आयोजन न केवल कारीगरों को आर्थिक सहयोग देते हैं, बल्कि उन्हें अपने हुनर को नई पहचान दिलाने का मौका भी देते हैं. यह मंच देश के विभिन्न हिस्सों की परंपराओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है.

Handloom Expo In Ranchi
रांची में आयोजित हैंडलूम एक्सपो में खाद्य पदार्थ का स्टॉल. (फोटो-ईटीवी भारत)

एक भारत-श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा मेला

20 दिवसीय इस मेले में हस्तशिल्प के साथ-साथ एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना की स्पष्ट झलक दिख रही है. यह सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और आत्मनिर्भरता का उत्सव है.

Handloom Expo In Ranchi
रांची में आयोजित हैंडलूम एक्सपो में कपड़े का स्टॉल. (फोटो-ईटीवी भारत)

