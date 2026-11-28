सरदारशहर में बारात बनी चर्चा का विषय, जिसमें शरीक थे 52 ऊंट, हाथी पर सवार होकर निकले दूल्हे राजा
हर किसी के बीच चर्चा थी कि आमतौर कारों के काफिले के साथ बारात जाती है, लेकिन ऊंटगाड़ियों पर बाराती कम ही दिखते हैं.
Published : November 28, 2026 at 8:01 PM IST
चूरू: आजकल अलग-अलग तरह के साधन से बारात ले जाने के नजारे यदाकदा नजर आते रहते हैं. कुछ हटकर करने की चाह में कोई ट्रैक्टर तो ऊंट या बैलगाड़ी से बारात ले जाते हैं. जिले के सरदारशहर में ऐसी ही अनूठी बारात ने शहर का ध्यान खींचा. बारात में 52 ऊंट और एक हाथी शामिल था, जो शहरवासियों के लिए कौतूहल का विषय रहा. बारात राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष केसरी चंद शर्मा के पुत्र एवं स्थानीय विधायक अनिल शर्मा के भतीजे कार्तिक की थी.
स्थानीय निवासी विवेक राठौड़ ने बताया कि बारात में पारंपरिक ठाठ-बाट और भव्यता देखने को मिली. बारात का रास्ते में जगह-जगह लोगों ने स्वागत किया. बारात में शामिल ऊंट सजे धजे थे, जबकि उनकी गाड़ियों पर बाराती सवार थे. दूल्हा सजे धजे हाथी पर सवार था. बारात शहर में जिधरी से गुजरी, लोग बड़ी संख्या में शामिल ऊंटों को देखने ठिठक गए. हर किसी के बीच चर्चा थी कि आमतौर कारों के काफिले के साथ बारात जाती है, लेकिन ऊंटगाड़ियों पर बाराती कम ही दिखते हैं.
पढ़ें:दादा की ख्वाहिश को पोते ने किया पूरा, हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लाया गांव, दादी बोली, 'सपना पूरा हुआ'
विवेक राठौड़ ने बताया कि बारात ऊंटगाड़ियों के जरिए वधू पक्ष के घर पहुंची तो उसका भव्य स्वागत किया गया. इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ. विधायक अनिल शर्मा एवं दूल्हे के पिता केशरी चंद शर्मा समेत परिजन बैंड-बाजे के बीच बाराती बने थे.
पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई शाही शादी: भव्य शाही विवाह समारोह में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की अनूठी झलक देखने को मिली. वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह की सभी रस्में संपन्न हुईं. शादी समारोह के लिए कई बीघा भूमि में विशाल टेंट और भव्य आयोजन स्थल तैयार किया गया. इस शाही समारोह में सरदारशहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी सादर आमंत्रित किया गया था. भारतीय संस्कृति, परंपरा और शाही ठाठ-बाट का अद्भुत संगम बना यह विवाह समारोह.
पढ़ें: 630 मीटर लंबी पगड़ी, दूल्हा-दुल्हन और ढोल-नगाड़े, प्रदेश में पहली बार 'वोट बारात' से दिया ये संदेश
पढ़ें: लग्जरी गाड़ियां छोड़ 50 से ज्यादा ट्रैक्टरों पर निकली बारात, किसान की पहचान ने बनाई 'शान'
पढ़ें: कुचामन सिटी: 101 ट्रैक्टरों पर निकली बारात...देखने उमड़े लोग