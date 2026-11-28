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सरदारशहर में बारात बनी चर्चा का विषय, जिसमें शरीक थे 52 ऊंट, हाथी पर सवार होकर निकले दूल्हे राजा

बारात में शामिल सजा धजा ऊंट ( ETV Bharat Churu )

चूरू: आजकल अलग-अलग तरह के साधन से बारात ले जाने के नजारे यदाकदा नजर आते रहते हैं. कुछ हटकर करने की चाह में कोई ट्रैक्टर तो ऊंट या बैलगाड़ी से बारात ले जाते हैं. जिले के सरदारशहर में ऐसी ही अनूठी बारात ने शहर का ध्यान खींचा. बारात में 52 ऊंट और एक हाथी शामिल था, जो शहरवासियों के लिए कौतूहल का विषय रहा. बारात राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष केसरी चंद शर्मा के पुत्र एवं स्थानीय विधायक अनिल शर्मा के भतीजे कार्तिक की थी.