सर्दियों में दिल्ली चिड़ियाघर बना लोगों की पहली पसंद, प्रवासी पक्षियों को देखने उमड़े लोग
दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (दिल्ली चिड़ियाघर) में पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है. रविवार को बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे.
Published : November 29, 2026 at 7:59 PM IST
नई दिल्ली: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (दिल्ली चिड़ियाघर) में पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है. रविवार को चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ पहुंचे. खासतौर पर सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों को देखने का आकर्षण लोगों में दिखाई दे रहा है. इसी बीच चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से आयोजित संडे बर्ड वॉक भी लोगों के बीच प्रकृति और जैव विविधता को समझने का माध्यम बन रही है. इस पहल के तहत प्रतिभागियों ने 45 प्रजातियों के 400 से अधिक पक्षियों की पहचान की.
सर्दियों में कई प्रवासी पक्षी दूसरे क्षेत्रों से अनुकूल मौसम की तलाश में आते हैं. ऐसे में पक्षियों को देखने और उनके बारे में जानने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए दिल्ली चिड़ियाघर खास आकर्षण बन रहा है. चिड़ियाघर घूमने पहुंचे पंकज ने बताया कि सर्दी के मौसम के साथ दूसरे क्षेत्रों से आने वाले दुर्लभ पक्षियों को देखना हमेशा सुखद अनुभव होता है. ऐसे पक्षियों को करीब से देखना काफी अच्छा लगा.
वहीं, मुहम्मद जुल्फर नैन ने बताया कि वे खासतौर पर सर्दियों में आने वाले विदेशी पक्षियों को देखने के लिए चिड़ियाघर आए. उन्होंने कहा कि बचपन में किताबों में इन पक्षियों के बारे में पढ़ा और सुना था. अब अपनी आंखों से करीब से देखने का मौका मिला है. बड़े आकार के पंखों वाले पक्षियों को देखकर काफी अच्छा लगा.
इसे भी पढ़ें: दिल्ली चिड़ियाघर में गूंजी किलकारी, शेरनी महागौरी ने तीन शावकों को दिया जन्म
संडे बर्ड वॉक में 45 प्रजातियों के 400 से अधिक पक्षियों की पहचान
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में संडे बर्ड वॉक आयोजित किया गया. विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को पक्षियों की पहचान, उनके व्यवहार और पर्यावरण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी. इस दौरान 45 प्रजातियों के 400 से अधिक पक्षियों को दर्ज किया गया. इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को प्रकृति से जोड़ने के साथ जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार, सर्दियों में 31 मार्च तक राष्ट्रीय प्राणी उद्यान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा. शुक्रवार को चिड़ियाघर बंद रहता है. वहीं, संडे बर्ड वॉक में शामिल होने के लिए पहले से पंजीकरण कराना जरूरी है.
इसे भी पढ़ें: दिल्ली: चिड़ियाघर में 10 साल बाद बढ़ा भारतीय कोबरा का कुनबा, तीन बच्चों का हुआ जन्म