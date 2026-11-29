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सर्दियों में दिल्ली चिड़ियाघर बना लोगों की पहली पसंद, प्रवासी पक्षियों को देखने उमड़े लोग

दिल्ली चिड़ियाघर में प्रवासी पक्षियों को देखने उमड़े पर्यटक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (दिल्ली चिड़ियाघर) में पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है. रविवार को चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ पहुंचे. खासतौर पर सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों को देखने का आकर्षण लोगों में दिखाई दे रहा है. इसी बीच चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से आयोजित संडे बर्ड वॉक भी लोगों के बीच प्रकृति और जैव विविधता को समझने का माध्यम बन रही है. इस पहल के तहत प्रतिभागियों ने 45 प्रजातियों के 400 से अधिक पक्षियों की पहचान की.