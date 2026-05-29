ETV Bharat / state

झारखड के कई जिलों में रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत

देवघर/गढ़वा/जामताड़ाः झारखंड में पिछले कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद शुक्रवार को कई जिलों का मौसम बदला. बारिश की फुहार से लोगों को इस गर्मी से राहत मिली है.

देवघर में शुक्रवार सुबह से ही रुक-रुककर रिमझिम बारिश होती रही, जिससे मौसम सुहाना हो गया. पिछले चार-पांच दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश के बाद काफी राहत महसूस हुई. दिन के समय भी ठंडक का अहसास बना रहा.

सोमवार से गुरुवार तक तेज गर्मी के कारण आम जनजीवन प्रभावित रहा. हालांकि गुरुवार को बकरीद के अवसर पर सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण सड़कों पर भीड़ कम दिखी. लेकिन शुक्रवार सुबह से ही शहर की सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य रही.

सुबह करीब 8 बजे तक तेज धूप देखकर लोगों को अंदाजा नहीं था कि मौसम अचानक बदल जाएगा लेकिन कुछ ही देर बाद आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई. पूरे दिन सूरज नहीं निकलने के कारण वातावरण में हल्का अंधेरा बना रहा. स्थिति ऐसी रही कि कई सरकारी और निजी कार्यालयों में दिन के समय ही बल्ब और एलईडी लाइट जलानी पड़ी.

आंधी-बारिश से गिरे पेड़ (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार पड़ रही गर्मी के बीच बारिश और ठंडे मौसम ने बड़ी राहत दी है. वहीं मलमास के दौरान देवघर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भी इस सुहाने मौसम में राहत महसूस हो रही है. श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से अत्यधिक गर्मी पड़ रही थी लेकिन शुक्रवार को मौसम काफी खुशनुमा रहा, जिससे उन्हें काफी आराम मिला.

इस आंधी और बारिश का असर शहर की सड़कों और बिजली व्यवस्था पर भी देखने को मिला. कई इलाकों में पुराने और कमजोर पेड़ गिर गए, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई. मौसम विभाग की ओर से भी संकेत दिया गया है कि बारिश के बाद अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है.

गर्मी से जामताड़ा के लोगों को मिली राहत