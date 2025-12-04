ETV Bharat / state

नेपाली मोमोज खाकर 15 से ज्यादा लोग बीमार, धमतरी के मगरलोड ब्लॉक की घटना

मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद कई लोगों को घर भेज दिया गया, जबकि कई लोगों का इलाज जारी है.

PEOPLE FELL ILL AFTER EATING MOMOS
नेपाली मोमोज खाकर 15 से ज्यादा लोग बीमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 9:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: नेपाली मोमोज खाने के बाद डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई. घटना मगरलोड ब्लॉक के मेघा इलाके की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर नेपाली मोमोज बेचे जाते हैं. हर दिन मोमोज खाने वालों की भारी भीड़ यहां जुटती है. घटना वाले दिन भी बड़ी संख्या में लोगों ने दुकान से नेपाली मोमोज खरीदकर खाया. नेपाली मोमोज खाने वालों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई. आनन फानन में बीमार हो रहे लोगों को अस्पताल ले जाया गया.

नेपाली मोमोज खाने से डेढ़ दर्जन लोग पड़े बीमार

प्राथमिक उपचार के बाद कई लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि कई लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है. ज्यादातर लोगों को दूषित भोजन खाने का शक है. मोमोज बनाने और बेचने वाले को हिदायत देकर फिलहाल छोड़ दिया है. लोगों का आरोप है कि खाने में कुछ बासी सामान रहा होगा इसी से सबकी तबीयत बिगड़ी है.

PEOPLE FELL ILL AFTER EATING MOMOS
नेपाली मोमोज खाकर 15 से ज्यादा लोग बीमार (ETV Bharat)


सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज

खंड चिकित्सा अधिकारी मगरलोड से मिली जानकारी से के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मगरलोड में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक चार दिनों में पेट दर्द, उल्टी और दस्त के 18 मरीज भर्ती हो चुके है. मरीजों के परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी मरीजों की मेघा चौक बैंक के पास नेपाली मोमोस खाने से तबीयत खराब हुई है. नेपाली मोमोज खाकर बीमार पड़ने वाले ज्यादातर लोग विकासखण्ड मगरलोड के आसपास के गांव भैसमुण्डी, बेलरदोना, मगरलोड, मेघा, अरौद, गिरौद, खैरझिटी, भोथीडीह, जामली के रहने वाले हैं. बीमार लोगों में बच्चे और युवा ज्यादा हैं. फिलहाल 3 दिसंबर को चार लोग जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती हुए थे उनका उपचार किया जा रहा है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का बयान

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ यूएल कौशिक ने बताया कि ''मोमोज खाने से आसपास के गांव के लोग बीमार हुए थे जिसमें ज्यादातर लोगों का इलाज किया जा चुका है. कुछ अस्पताल में भर्ती जिनका इलाज किया जा रहा है. खाद्य विभाग को मोमोज की जांच के लिए भेजा गया था सैंपल लेकर दुकान को बंद कर दिया गया है.''

नशे में स्कूल आने टीचरों पर होगी कड़ी कार्रवाई, बाल संरक्षण आयोग का बड़ा बयान

जलेबी में मिलाया जाने वाला रंग बन रहा लोगों के लिए जहर, सीएमएचओ ने कार्रवाई के दिए आदेश - Jalebi Colour Adulteration

कांकेर की मोमोज सिस्टर्स, घर की हालत खराब हुई तो दो बहनों ने शुरू किया Momos बनाना, अब बंपर कमाई

TAGGED:

DHAMTARI
NEPALI MOMOS
MAGARLOD BLOCK
MEGHA
PEOPLE FELL ILL AFTER EATING MOMOS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.