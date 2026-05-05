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धुएं से घुटता दम! कचरे से निकलने वाले धुएं से बीमार हो रहे लोग

पलामू में नगर निगम द्वारा जमा किए गये कचरे से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए बीमारी का कारण बन रहा है.

People falling ill due to smoke emanating from waste in Palamu
कचरे से निकलता धुआं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 8:50 PM IST

5 Min Read
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पलामूः जिले में मेदिनीनगर नगर निगम के द्वारा जमा किए कचरे से निकलने वाले धुएं से लोग बीमार हो रहे हैं. कई लोगों को सांस संबंधी समस्या होने लगी है, जबकि कई लोगों की बीमारी बढ़ने लगी है.

दरअसल, मेदिनीनगर निगम से निकलने वाले कचरे को शाहपुर के गांधीपुर के इलाके में डंप किया जाता है. डंप किए गये कचरे में आग लगा दी जाती है, जिससे धुआं निकलता है. यह धुआं आसपास में चार से पांच किलोमीटर के दायरे में फैल जाता है.

पलामू में कचरे से निकलने वाले धुएं से बीमार हो रहे लोग! (ETV Bharat)

कचरे का डंप डालटनगंज-गढ़वा मुख्य मार्ग के बगल में मौजूद है, धुआं के कारण मुख्य मार्ग पर विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है. विजिबिलिटी कम होने के कारण कई लोग दुर्घटना का शिकार हुए हैं. नगर निगम का कचरा लोगों को परेशान कर रहा है. कचरा से निकलने वाला धुआं पलामू के शाहपुर, चैनपुर के महूगांवा, मेदिनीनगर के पहाड़ी, मुस्लिम नगर में रहने वाले हजारों की आबादी को प्रभावित कर रहा है.

कचरा के धुआं से अस्थमा और लंग्स कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है. धुएं की चपेट में आने से डायरिया और स्किन की बीमारी भी हो सकती है. कई लोगों को खुजली हो सकती है. धुआं का असर याददाश्त पर भी पड़ता है. -डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, सिविल सर्जन, पलामू.

सॉलिड वेस्ट का साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए एमओयू किया गया है एग्रीमेंट फाइनल हो गया है. जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पेंडिंग है जल्द ही यह फाइनल हो जाएगा. कचरा के साइंटिफिक तरीके से प्रबंधन सुविधा जल्द ही शहरवासियों को मिलेगी. लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान होगा. गर्मी के दिनों में लोगों को अक्सर इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, कचरे में इन्फेंमबल सामग्री होती है जिस कारण आग भी लगती है. -जावेद हुसैन, प्रभारी नगर आयुक्त, मेदिनीनगर नगर निगम.

केस स्टडी- 01

पलामू में चैनपुर के महूगांवा के रहने वाले जितेश पांडेय के भाई दिलीप पांडेय को प्रत्येक दो दिनों में डायलिसिस की जरूरत होती है. अपने गांव से अस्पताल जाने के लिए उन्हें कचरे के डंप के बगल से होकर गुजरना पड़ता है. जैसे ही डंप के धुएं की चपेट में दिलीप पांडेय आते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें उल्टी होने लगती है. जितेश पांडेय का कहना है कि डॉक्टर ने उनके भाई को धुआं से दूर रहने को कहा है लेकिन कचरों से निकलने वाले धुएं से उनकी भाई की तबीयत खराब हो जाती है जबकि रास्ता भी अंधेरा हो जाता है.

People falling ill due to smoke emanating from waste in Palamu
जमा कचरे से पसरी गंदगी (ETV Bharat)

केस स्टडी- 02

कचरे के डंप से निकलने वाला धुआं कोयल नदी के पार मेदिनीनगर शहर के मुस्लिमनगर, पहाड़ी मोहल्ला समेत कई इलाकों में पहुंचती है. मुस्लिमनगर की रहने वाली पम्मी खान और आशिया कुरैशी अस्थमा की शिकार हो गई हैं. पम्मी खान को इनहेलर लेना पड़ता है. पम्मी खान के पति गुड्डू खान बताते हैं कि धुआं के कारण मोहल्ले के लोग बीमार हो रहे हैं और सांस संबंधी तकलीफ होने लगी है. इस धुएं से परेशान होकर उन्होंने अपने घर को पूरी तरह से पैक करवा लिया है. धुआं के कारण उनकी पत्नी पम्मी खान अस्थमा की शिकार हो गई है. मोहल्ले के कई लोग अस्थमा जैसी समस्या से जूझने लगे है.

धुआं से बड़ी आबादी हो रही प्रभावित

नगर निगम के कचरे से निकलने वाला धुआं से बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है. डालटनगंज शाहपुर रोड पर दुर्घटना की आशंका बनी हुई जबकि बड़ी संख्या में बच्चे कचरा चुनने के लिए भी डंप में जा रहे है. कचरा चुनने वाले बच्चे भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं.

People falling ill due to smoke emanating from waste in Palamu
कचरे से निकलता धुआं (ETV Bharat)

शाहपुर, चैनपुर एवं मेदिनीनगर के मोहल्ले के लोग वर्षों से कचरा प्रबंधन को लेकर गुहार लगा रहे है लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. शाहपुर की फिरोज ने बताया कि वह एक वर्ष से धुआं रोकने के लिए गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है. उनकी दुकान है और रोजी-रोटी की मजबूरी है कि वह धुआं के बीच रहने को मजबूर है. शाहपुर के मोहम्मद सद्दाम बताते की धुआं से काफी परेशानी हो रही है. धुआ के कारण लोग बीमार हो रहे है.

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं हुआ तैयार

मेदिनीनगर 1888 में नगर पालिका बना था. हालांकि यह डालटनगंज के नाम से जाना जाता था. 2016 में अपग्रेड करते हुए मेदिनीनगर को नगर निगम बनाया गया. मेदिनीनगर शहर की फिलहाल आबादी 1.70 लाख के करीब. इतनी बड़ी आबादी का कचरा प्रतिदिन शाहपुर के गांधीपुर के इलाके में डंप किया जाता है. गर्मी के दिनों में कचरो के डंप से काफी धुआं निकलता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ लोगों को बीमार भी कर रहा है.

मेदिनीनगर शहर में 40 के करीब कचरा प्रतिदिन निकलता है. मेदिनीनगर शहर के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत 5.7 एकड़ जमीन चैनपुर के किडनी के इलाके में चिन्हित किया गया है. इस मामले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी लंबित है और कई तकनीकी अड़चनें भी आई है.

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