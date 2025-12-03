ETV Bharat / state

धनबाद में जहरीली गैस का रिसाव, दर्जनों लोग बीमार, जांच के लिए पहुंची टीम

धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से लोगों में हड़कंप मच गया है. क्षेत्र के दर्जनों लोग बीमार हो गए हैं.

Gas Leak In Dhanbad
धनबाद में गैस रिसाव की जांच करने पहुंची टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और 5 नंबर सहित कई इलाकों में तेज दुर्गंध के साथ जहरीली गैस रिसाव से हड़कंप मच गया है. लगभग एक हजार की आबादी वाले इन इलाकों में दो दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रभावित क्षेत्र पहुंची जांच टीम

वहीं, सूचना मिलने पर जांच टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया. टीम में बीसीसीएल के सेफ्टी ऑफिसर, केंदुआडीह थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी गैस डिटेक्टर मशीन के साथ मौके पर पहुंचे हैं. प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया गया कि थाना के समीप स्थित जीएम गेस्ट हाउस के समीप झाड़ियों के आसपास से गैस का रिसाव हो रहा है. हालांकि गैस का प्रकार और रिसाव का सटीक स्रोत स्पष्ट नहीं हो पाया है.

पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गैस रिसाव बंद करने की कोशिशें शुरू

इस संबंध में कुसुंडा के एरिया सेफ्टी ऑफिसर तुषारकांत ने बताया कि क्षेत्र के आसपास की जगहों में गैस रिसाव होने की आशंका है. गैस रिसाव का प्रतिशत अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन गैस की दुर्गंध काफी ज्यादा है. इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है. गैस का रिसाव बंद करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. वहीं बीसीसीएल एजेंट लखन लाल बरनवाल ने कहा कि गैस रिसाव का लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास जारी हैं. जैसे ही स्रोत मिलेगा, उसे भरने का काम शुरू कर दिया जाएगा. डिटेक्टर मशीन से जांच चल रही है.

क्षेत्र के दर्जनों लोग बीमार

वहीं, स्थानीय लोगों ने सिरदर्द, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या बतायी है. लोगों ने कहा कि गैस रिसाव के कारण कई लोग बीमार हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. स्थानीय टिंकू अंसारी ने बताया कि इलाके में कई लोग अचानक बीमार हो गए हैं. वहीं, स्थानीय रामकिशन ने बताया कि गैस रिसाव के कारण उनका पालतू तोता भी मर गया है.

स्थानीय महेश गोस्वामी ने बताया कि उनकी बच्ची सुबह घर से स्कूल के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही चक्कर आने से वह गिर गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उसे जहरीली गैस का असर हुआ है. उन्होंने दावा किया कि जहरीली गैस के रिसाव से दर्जनों लोग प्रभावित हैं और कई लोग परिवार सहित अस्थायी रूप से इलाके को छोड़ दिया है.

केंदुआडीह पुलिस अलर्ट

वहीं इस संबंध में केंदुआडीह थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने कहा कि स्थानीय लोगों और पार्षद की सूचना पर मामले को गंभीरता से लेते हुए बीसीसीएल को जानकारी दी गई. टीम मौके पर गैस रिसाव बंद करने के प्रयास में जुटी है.

ये भी पढ़ें-

बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग साइट से निकल रही आग और जहरीली गैस, लोगों में दहशत

जहरीली गैस और आग के बीच कोयला चुनने वाले नौनिहाल, भविष्य संवारने में जुटे पिनाकी और मौसमी

धनबाद में जमीन फटने से बना गोफ, जहरीली गैस का रिसाव, चैतूडीह कोलियरी की घटना

TAGGED:

GAS LEAK IN DHANBAD
PEOPLE FALL ILL DUE TO TOXIC GAS
TOXIC GAS IN AIR
धनबाद में जहरीली गैस रिसाव
TOXIC GAS LEAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.