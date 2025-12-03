ETV Bharat / state

धनबाद में जहरीली गैस का रिसाव, दर्जनों लोग बीमार, जांच के लिए पहुंची टीम

धनबाद में गैस रिसाव की जांच करने पहुंची टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और 5 नंबर सहित कई इलाकों में तेज दुर्गंध के साथ जहरीली गैस रिसाव से हड़कंप मच गया है. लगभग एक हजार की आबादी वाले इन इलाकों में दो दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रभावित क्षेत्र पहुंची जांच टीम

वहीं, सूचना मिलने पर जांच टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया. टीम में बीसीसीएल के सेफ्टी ऑफिसर, केंदुआडीह थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी गैस डिटेक्टर मशीन के साथ मौके पर पहुंचे हैं. प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया गया कि थाना के समीप स्थित जीएम गेस्ट हाउस के समीप झाड़ियों के आसपास से गैस का रिसाव हो रहा है. हालांकि गैस का प्रकार और रिसाव का सटीक स्रोत स्पष्ट नहीं हो पाया है.

पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गैस रिसाव बंद करने की कोशिशें शुरू

इस संबंध में कुसुंडा के एरिया सेफ्टी ऑफिसर तुषारकांत ने बताया कि क्षेत्र के आसपास की जगहों में गैस रिसाव होने की आशंका है. गैस रिसाव का प्रतिशत अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन गैस की दुर्गंध काफी ज्यादा है. इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है. गैस का रिसाव बंद करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. वहीं बीसीसीएल एजेंट लखन लाल बरनवाल ने कहा कि गैस रिसाव का लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास जारी हैं. जैसे ही स्रोत मिलेगा, उसे भरने का काम शुरू कर दिया जाएगा. डिटेक्टर मशीन से जांच चल रही है.

क्षेत्र के दर्जनों लोग बीमार