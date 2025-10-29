ETV Bharat / state

पौड़ी में बस और टैक्सी वाहनों के थमे पहिए, इधर उधर भटकते रहे सवारी, खिलाड़ियों की भी हुई फजीहत

उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर कमर्शियल वाहन संचालकों का हड़ताल, पौड़ी में विभिन्न रूटों पर नहीं चली निजी बसें और टैक्सियां, यात्री हुए परेशान

COMMERCIAL VEHICLES CHAKKA JAM
वाहनों के न चलने पर यात्री परेशान (फोटो- ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

October 29, 2025

5 Min Read
पौड़ी: उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर कमर्शियल वाहन संचालकों ने चक्का जाम किया. पौडी में भी बसों और छोटे वाहनों के पहिए ठप रहे. पौड़ी मुख्यालय से संचालित होने वाली जीएमओयू की करीब 10 रूटों की बसें नहीं चलीं. जबकि, पौड़ी डिपो की 40 से ज्यादा बसें पूरे दिन खड़ी रहीं. जिससे यात्रियों को देहरादून, श्रीनगर, कोटद्वार समेत कई रूटों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

पौड़ी टैक्सी-मैक्सी कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि हड़ताल के समर्थन में पौड़ी से कोटद्वार, श्रीनगर, देहरादून समेत लिंक रूट कालेश्वर, अगरोड़ा, कांसखेत, खिर्सू कोट और कल्जीखाल तक के वाहन भी संचालित नहीं किए गए. हालांकि, स्कूल बसों और आवश्यक सेवाओं पर हड़ताल का असर नहीं पड़ा, लेकिन कर्मचारियों को कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा.

पौड़ी से कोटद्वार, श्रीनगर, ऋषिकेश, देहलचौरी, टंगरोली, पैठाणी, त्रिपालीसैंण, पातल और कालेश्वर रूटों पर सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं. जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई. बसों और टैक्सियों के नहीं चलने से आम यात्रियों को सुबह से ही बस अड्डों पर रोडवेज सेवाओं का इंतजार करते देखा गया. इस वजह से रोडवेज की देहरादून और बीरोंखाल रूट की बसों में सवारियों की भारी भीड़ रही. कई लोगों ने मजबूरी में अपने निजी वाहनों से सफर किया.

Pauri Bus Taxi Operator Strike
निजी बसों के थमे पहिए (फोटो- ETV Bharat)

रोडवेज की बस सेवाएं सुचारू रूप से चलीं: उधर, पौड़ी से संचालित रोडवेज की बस सेवाएं पहले की तरह जारी रहीं. देहरादून, बीरोंखाल, श्रीनगर और त्रिपालीसैंण रूटों पर बसें सामान्य रूप से चलीं. देहरादून रूट की बसें बुआखाल से भरकर बस अड्डे तक पहुंचीं. जबकि, बीरोंखाल रूट पर सभी सीटें फुल रहीं. हड़ताल के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए.

Pauri Bus Taxi Operator Strike
वाहन का इंतजार करता यात्री (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, परिवहन कंपनियों की हड़ताल का असर अब विद्यार्थियों और खिलाड़ियों तक पहुंच गया है. बुधवार को पौड़ी से देहरादून रवाना होने वाले दर्जनों खिलाड़ियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. ये सभी खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए देहरादून जा रहे थे, लेकिन जीएमओयू बसों, टैक्सियों और मैक्सी वाहनों के संचालन बंद रहने से उनकी यात्रा अधर में लटक गई.

Pauri Bus Taxi Operator Strike
टैक्सियों के पहिए भी थमे (फोटो- ETV Bharat)

खिलाड़ियों को नहीं मिली गाड़ियां: ईटीवी भारत पर खिलाड़ियों ने अपनी समस्याएं रखी. उन्होंने बताया कि उन्हें गाड़ियां नहीं मिल रही है. कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि उन्होंने निजी वाहनों से देहरादून जाने का प्रयास किया, लेकिन किराया बहुत ज्यादा मांगा जा रहा है, जिससे वे मजबूर होकर पौड़ी में ही रुके हुए हैं.

Pauri Bus Taxi Operator Strike
खिलाड़ियों को हुई परेशानी (फोटो- ETV Bharat)

"मैंने अपनी विद्यालयी परीक्षाएं छोड़कर राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी की थी. ताकि, जिले का नाम रोशन कर सकें, लेकिन हड़ताल के कारण हम लोग देहरादून पहुंच ही नहीं पा रहे हैं."- सिमरन गुसाईं, छात्रा

वहीं, खिलाड़ियों के साथ मौजूद शिक्षकों ने बताया कि पौड़ी जिले के विभिन्न विद्यालयों से दर्जनों छात्र-खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं. परिवहन सेवाओं के ठप होने से इन छात्रों की मेहनत और तैयारी पर पानी फिर सकता है.

Commercial Vehicles Chakka Jam
पौड़ी में वाहन के इंतजार में यात्री (फोटो- ETV Bharat)

एक शिक्षक ने कहा 'इन बच्चों ने महीनों तक तैयारी की है, लेकिन अगर समय पर देहरादून नहीं पहुंचे तो उनका प्रतियोगिता में भाग लेना मुश्किल हो जाएगा. प्रशासन को खिलाड़ियों के लिए विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए.'

Commercial Vehicles Chakka Jam
वाहन की जानकारी लेते सवारी (फोटो- ETV Bharat)

बता दें कि परिवहन कंपनियों की यह हड़ताल बुधवार को भी जारी रही. जिससे पौड़ी से देहरादून, श्रीनगर और कोटद्वार रूटों पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा. सड़कों से वाहन नदारद रहे. जिसके चलते आम नागरिकों के साथ अब खिलाड़ी वर्ग भी इसका खामियाजा भुगत रहा है.

इन मांगों को लेकर हड़ताल पर वाहन संचालक-

  1. परिवहन विभाग की ओर से जो 5 फीसदी की दर से टैक्स वृद्धि की जा रही है, उसे समाप्त किया जाए.
  2. ऋषिकेश में सरकारी ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (एटीएस) को संचालित किया जाए. जब तक एटीएस सेंटर संचालित नहीं होता. तब तक वाहनों की फिटनेस परिवहन कार्यालय में पूर्व की भांति की जाए.
  3. निजी एटीएस सेंटरों की जांच की जाए.
  4. 15 साल पूरे कर चुके वाहनों की फिटनेस फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है, इसे वापस लिया जाए.
  5. डग्गामार वाहनों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए.
  6. निजी वाहनों का व्यवसायिक उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाए.
  7. कारपूलिंग ऐप को उत्तराखंड में प्रतिबंध किया जाए.
  8. पहाड़ों पर वाहन चालक के लिए सीट बेल्ट घातक साबित हो रही है, इसलिए पहाड़ों में सीट बेल्ट की अनिवार्यता समाप्त की जाए.
  9. बीते दिनों में आई आपदा से परिवहन व्यवसाय पर भारी असर पड़ा है, ऐसे में वाहन स्वामियों का एक साल का टैक्स माफ किया जाए.
  10. वाहन चालकों को आपदा राहत राशि के रूप में 10 हजार की राशि प्रदान किया जाए.
  11. जीपीएस की फिटनेस में रिचार्ज एवं रिन्युअल की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए.

