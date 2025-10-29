ETV Bharat / state

पौड़ी में बस और टैक्सी वाहनों के थमे पहिए, इधर उधर भटकते रहे सवारी, खिलाड़ियों की भी हुई फजीहत

वाहनों के न चलने पर यात्री परेशान ( फोटो- ETV Bharat )

पौड़ी: उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर कमर्शियल वाहन संचालकों ने चक्का जाम किया. पौडी में भी बसों और छोटे वाहनों के पहिए ठप रहे. पौड़ी मुख्यालय से संचालित होने वाली जीएमओयू की करीब 10 रूटों की बसें नहीं चलीं. जबकि, पौड़ी डिपो की 40 से ज्यादा बसें पूरे दिन खड़ी रहीं. जिससे यात्रियों को देहरादून, श्रीनगर, कोटद्वार समेत कई रूटों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. पौड़ी टैक्सी-मैक्सी कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि हड़ताल के समर्थन में पौड़ी से कोटद्वार, श्रीनगर, देहरादून समेत लिंक रूट कालेश्वर, अगरोड़ा, कांसखेत, खिर्सू कोट और कल्जीखाल तक के वाहन भी संचालित नहीं किए गए. हालांकि, स्कूल बसों और आवश्यक सेवाओं पर हड़ताल का असर नहीं पड़ा, लेकिन कर्मचारियों को कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा. पौड़ी से कोटद्वार, श्रीनगर, ऋषिकेश, देहलचौरी, टंगरोली, पैठाणी, त्रिपालीसैंण, पातल और कालेश्वर रूटों पर सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं. जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई. बसों और टैक्सियों के नहीं चलने से आम यात्रियों को सुबह से ही बस अड्डों पर रोडवेज सेवाओं का इंतजार करते देखा गया. इस वजह से रोडवेज की देहरादून और बीरोंखाल रूट की बसों में सवारियों की भारी भीड़ रही. कई लोगों ने मजबूरी में अपने निजी वाहनों से सफर किया. निजी बसों के थमे पहिए (फोटो- ETV Bharat) रोडवेज की बस सेवाएं सुचारू रूप से चलीं: उधर, पौड़ी से संचालित रोडवेज की बस सेवाएं पहले की तरह जारी रहीं. देहरादून, बीरोंखाल, श्रीनगर और त्रिपालीसैंण रूटों पर बसें सामान्य रूप से चलीं. देहरादून रूट की बसें बुआखाल से भरकर बस अड्डे तक पहुंचीं. जबकि, बीरोंखाल रूट पर सभी सीटें फुल रहीं. हड़ताल के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए. वाहन का इंतजार करता यात्री (फोटो- ETV Bharat)