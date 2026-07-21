ETV Bharat / state

धनबाद के 8 लेन सड़क किनारे जल भराव से घरों में कैद हुए लोग, परीक्षाएं छूटने से बच्चों के भविष्य पर संकट

धनबाद के 8 लेन सड़क किनारे बिनोद बिहारी चौक क्षेत्र में सड़क पर जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

WATERLOGGED ROAD IN DHANBAD
जल भरे सड़क पर खड़े स्थानीय (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 2:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: स्मार्ट सिटी, चौड़ी सड़कें और विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच कोयलांचल का एक इलाका ऐसा भी है, जहां बरसात लोगों के लिए किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है. शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक बिनोद बिहारी चौक से महज कुछ दूरी पर स्थित न्यू नवाडीह में हर साल बारिश के साथ लोगों की जिंदगी ठहर जाती है. आठ लेन सड़क के किनारे बसा यह इलाका इन दिनों पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है. सड़कें अब सड़क नहीं, बल्कि तालाब का रूप ले चुकी हैं. हालात ऐसे हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं.

सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है. बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और नौकरीपेशा लोग समय पर ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या एक-दो साल की नहीं, बल्कि पिछले करीब दस वर्षों से लगातार बनी हुई है. हर बरसात में यही हालात होते हैं. लेकिन अब तक किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासन ने स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. सड़क पर कई जगह पानी कमर तक पहुंच गया है. दोपहिया और चारपहिया वाहन पानी में डूब जाते हैं.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (ईटीवी भारत)

मेयर ने कार्रवाई की कही बात

मामले को लेकर मेयर संजीव सिंह ने बताया कि जिन क्षेत्रों में बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति बनी है, वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है. सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए नगर निगम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और शिकायत मिलते ही आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

Waterlogged road in Dhanbad
गंदे पानी से चलने को मजबूर स्थानीय (ईटीवी भारत)

मानसून छात्रों के लिए बन जाता है परेशानी

स्थानीय विमल प्रसाद सिन्हा बताते हैं कि पूरे बरसात के मौसम में इलाके की यही स्थिति बनी रहती है. बारिश होते ही सड़क पर कमर तक पानी भर जाता है. लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते. कई वाहन पानी में डूब जाते हैं और खराब हो जाते हैं, जिससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं का कहना है कि बारिश उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है. पानी के कारण कई बार स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं और महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी छूट जाती हैं. लोगों का कहना है कि आठ लेन सड़क बनने के बाद जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसका खामियाजा हर साल उन्हें भुगतना पड़ता है.

कमर भर पानी पार कर जाना पड़ता है स्कूल

वहीं छात्र आयुष बताते हैं कि सड़क पर इतना पानी भर गया था कि स्कूल जाना संभव नहीं हो सका. परीक्षा होने के बावजूद वे घर से नहीं निकल पाए. एक अन्य छात्रा ने बताया कि बारहवीं की परीक्षा थी. यदि परीक्षा नहीं देती तो इंटरनल नंबर कट जाते. मजबूरी में कमर तक पानी पार कर स्कूल जाना पड़ा. रास्ते में सांप निकलने का भी डर बना रहता है. बारिश का पानी गंदगी से भरा होता है और हर कदम पर हादसे का खतरा रहता है. छात्रा का कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन समाधान की दिशा में कोई पहल नहीं होती.

1 हजार से अधिक क्षेत्र में रहते हैं लोग

स्थानीय त्रिपुरी कुमार बताते हैं कि इस इलाके में एक हजार से अधिक लोग रहते हैं. हर बरसात में सड़क पर कमर तक पानी भर जाता है. बच्चे केवल पानी से ही नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले सांप और अन्य जलीय जीवों से भी डरे रहते हैं. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पंचायत के मुखिया कहते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, नगर निगम कहते हैं उनके क्षेत्र में नहीं आता, सांसद कहते हैं उनके अधीन नहीं है, विधायक कहते हैं उनके अधीन नहीं आता. लोग खुद असमंजस में हैं कि लोग किस जनप्रतिनिधि के अधीन आते हैं.

ये भी पढ़ें: पहली ही बारिश में बह गई पुलिया, अड़की के आधा दर्जन से अधिक गांवों का जिला-प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा

झारखंड में मानसून का जोर बरकरार, 19 और 20 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून और श्रावणी मेले के लिए एनडीआरएफ अलर्ट, रांची, जमशेदपुर और देवघर में तीन टीमें तैनात

TAGGED:

मानसून बना छात्रों के लिए बाधा
सड़क पर भरा बरसाती पानी
DHANBAD
MONSOON SEASON
WATERLOGGED ROAD IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.