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धनबाद के 8 लेन सड़क किनारे जल भराव से घरों में कैद हुए लोग, परीक्षाएं छूटने से बच्चों के भविष्य पर संकट

जल भरे सड़क पर खड़े स्थानीय ( ईटीवी भारत )