सर्दी से होने वाली बीमारियों पर विशेषज्ञों का सुझाव, अपनाएंगे ये सावधानियां तो नहीं होंगे बीमार

डॉक्टरों का सुझाव- सर्दी में बच्चों-गर्भवती व बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, साफ-सफाई व हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी.

सर्दी और ठिठुरन में इन तीन संक्रमण से लोगों की बढी परेशानी, ये बरतें सावधानी तो दवा की जरुरत नहीं (Photo Credit; ETV Bharat)
आगरा: सर्दी, ठिठुरन और गलन से आगरा जिला अस्पताल, एसएनएमसी, सीएचसी और पीएचसी में मरीजों की संख्या बढ़ी है. मौसमी उठापटक से लगभग हर घर में एक सदस्य संक्रमण की चपेट में है. कोई वायरल संक्रमण की चपेट में आया है, तो किसी को बैक्टीरियल संक्रमण ने जकड़ लिया है. इसके साथ ही एसएनएमसी की ओपीडी में फंगल संक्रमण के मरीज भी खूब पहुंच रहे हैं. विशेषज्ञों की मानें, तो इस मौसम में बच्चे, गर्भवती, पहले से बीमार और बुजुर्गों की सेहत पर पूरा ध्यान देना चाहिए. आइए, इस जाड़े के मौसम में अच्छी सेहत और बीमारी से बचाने के टिप्स डॉक्टरों से जानते हैं.

बता दें कि बीते दिनों में मौसमी उठापटक से लोगों को बीमारियां जकड़ रही हैं. इस मौसम में वायरल, बैक्ट्रियल और फंगस संक्रमण ने लोगों की परेशानियां बढा दी हैं. एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल के साथ ही सीएचसी और पीएचसी पर छींकते, खांसते, कांपते और खुजली से परेशान लोग पहुंच रहे हैं.

हर घर में एक सदस्य संक्रमण की चपेट में: SNMC में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल ने बताया कि मौसम बदलने पर संक्रमण भी अपनी चाल बदलते हैं. संक्रमण भी तापमान के हिसाब से अटैक करते हैं. कहें तो मुख्य रूप से वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण होते हैं. लेकिन, इस मौसम में फंगल संक्रमण के मामले भी सामने आते हैं. कहें तो इन तीनों तरह के संक्रमण से बचाव के लिए थोडी सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए. जिससे बीमार होने की आशंका कुछ हद तक कम हो जाती है. अभी की बात करें तो हालात ऐसे हैं कि अब हर परिवार में औसतन एक सदस्य बीमार है. इस मौसम में बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती की सेहत का अधिक ध्यान देना चाहिए. अभी ओपीडी में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से ग्रसित बच्चे भी खूब पहुंच रहे हैं.

गुनगुना पानी, दूध और सूप पिएं: एसएनएमसी में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल ने बताया कि इस मौसम में बीमार होने से बचने के लिए सावधानियां बरतें. साफ-सफाई का खास ख्याल रखें. हाथों को साबुन से बार-बार धोएं. जब खांसते या छींकते है, तो उस समय रुमाल का प्रयोग करें. इसके साथ ही परिवार में इस्तेमाल की चीजें जैसे रुमाल और तौलिया सभी का अलग होना चाहिए. इसके साथ ही वाशरूम में जाने के लिए अलग चप्पलें रखें. इस मौसम में कभी भी नंगे पैर वाशरूम या बाथरूम में ना जाएं. परिवार में कोई यदि बीमार है, तो उसने दूरी बनाए रखें. गुनगुना पानी, सूप, गुनगुना दूध भी लें. यदि डायबिटीज नहीं है तो गुड़ के साथ गुनगुना दूध पिएं. इसके साथ ही मौसमी फल जैसे संतरा, आंवला, हरी सब्जियों का खूब सेवन करें. कम से कम 8 घंटे की नींद लें. सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों में रहें. इस मौसम में कान, सिर, पैर, हाथों और छाती को सर्दी से जरूर बचाएं.

ठंड में त्वचा की देखभाल बेहद जरूरी: एसएनएमसी के त्वचा एवं चर्म रोग विभागाध्यक्ष डाॅ. यतेंद्र सिंह चाहर बताते हैं कि अभी सर्दी, ठिठुरन और कोहरे का असर त्वचा पर साफ दिखने लगा है. ठंड में नसें सिकुड़ने से रक्त संचार प्रभावित होता है. जिससे ही सेंसिटिव स्किन वालों को अधिक परेशानी होती है. ऐसे में जो ठंडे पानी में घरेलू काम करने वाली महिलाओं के हाथ-पैरों की अंगुलियों में सूजन, सुन्नपन और जलन की शिकायत बढ़ जाती है. इसके साथ ही हीटर और अंगीठी के अधिक उपयोग से त्वचा की नमी खत्म होती है. जिससे त्वचा पर रैशेज और खाल उतरने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं. ऐसे में मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें और दिक्कत होने पर चिकित्सक से परामर्श लें.

ऐसे करें स्किन केयर-

  • ठंडे पानी से बचें.
  • गुनगुने पानी से घरेलू काम करें.
  • हाथों-पैरों पर बार-बार नारियल तेल लगाएं.
  • त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाएं.
  • हीटर के अधिक संपर्क से बचें.
  • त्वचा की नमी बनाए रखें.
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
  • ज्यादा परेशानी होने पर खुद से क्रीम ना लगाएं.


