सर्दी से होने वाली बीमारियों पर विशेषज्ञों का सुझाव, अपनाएंगे ये सावधानियां तो नहीं होंगे बीमार

आगरा: सर्दी, ठिठुरन और गलन से आगरा जिला अस्पताल, एसएनएमसी, सीएचसी और पीएचसी में मरीजों की संख्या बढ़ी है. मौसमी उठापटक से लगभग हर घर में एक सदस्य संक्रमण की चपेट में है. कोई वायरल संक्रमण की चपेट में आया है, तो किसी को बैक्टीरियल संक्रमण ने जकड़ लिया है. इसके साथ ही एसएनएमसी की ओपीडी में फंगल संक्रमण के मरीज भी खूब पहुंच रहे हैं. विशेषज्ञों की मानें, तो इस मौसम में बच्चे, गर्भवती, पहले से बीमार और बुजुर्गों की सेहत पर पूरा ध्यान देना चाहिए. आइए, इस जाड़े के मौसम में अच्छी सेहत और बीमारी से बचाने के टिप्स डॉक्टरों से जानते हैं.

बता दें कि बीते दिनों में मौसमी उठापटक से लोगों को बीमारियां जकड़ रही हैं. इस मौसम में वायरल, बैक्ट्रियल और फंगस संक्रमण ने लोगों की परेशानियां बढा दी हैं. एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल के साथ ही सीएचसी और पीएचसी पर छींकते, खांसते, कांपते और खुजली से परेशान लोग पहुंच रहे हैं.



हर घर में एक सदस्य संक्रमण की चपेट में: SNMC में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल ने बताया कि मौसम बदलने पर संक्रमण भी अपनी चाल बदलते हैं. संक्रमण भी तापमान के हिसाब से अटैक करते हैं. कहें तो मुख्य रूप से वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण होते हैं. लेकिन, इस मौसम में फंगल संक्रमण के मामले भी सामने आते हैं. कहें तो इन तीनों तरह के संक्रमण से बचाव के लिए थोडी सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए. जिससे बीमार होने की आशंका कुछ हद तक कम हो जाती है. अभी की बात करें तो हालात ऐसे हैं कि अब हर परिवार में औसतन एक सदस्य बीमार है. इस मौसम में बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती की सेहत का अधिक ध्यान देना चाहिए. अभी ओपीडी में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से ग्रसित बच्चे भी खूब पहुंच रहे हैं.



गुनगुना पानी, दूध और सूप पिएं: एसएनएमसी में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल ने बताया कि इस मौसम में बीमार होने से बचने के लिए सावधानियां बरतें. साफ-सफाई का खास ख्याल रखें. हाथों को साबुन से बार-बार धोएं. जब खांसते या छींकते है, तो उस समय रुमाल का प्रयोग करें. इसके साथ ही परिवार में इस्तेमाल की चीजें जैसे रुमाल और तौलिया सभी का अलग होना चाहिए. इसके साथ ही वाशरूम में जाने के लिए अलग चप्पलें रखें. इस मौसम में कभी भी नंगे पैर वाशरूम या बाथरूम में ना जाएं. परिवार में कोई यदि बीमार है, तो उसने दूरी बनाए रखें. गुनगुना पानी, सूप, गुनगुना दूध भी लें. यदि डायबिटीज नहीं है तो गुड़ के साथ गुनगुना दूध पिएं. इसके साथ ही मौसमी फल जैसे संतरा, आंवला, हरी सब्जियों का खूब सेवन करें. कम से कम 8 घंटे की नींद लें. सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों में रहें. इस मौसम में कान, सिर, पैर, हाथों और छाती को सर्दी से जरूर बचाएं.