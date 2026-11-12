दिल्ली में चमकी मुनक नहर: 11 किलोमीटर लंबे भव्य छठ घाट का निर्माण पर स्थानीय लोगों में उत्साह, कहा- विकास की एक नई बयार
मुनक नहर छठ घाट के उद्घाटन पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की. साथ ही कहा कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह अच्छा है.
Published : November 12, 2026 at 10:59 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लोगों को छठ महापर्व को लेकर इस बार एक बेहद खास और ऐतिहासिक सौगात मिली है. गुरुवार को मुनक नहर के किनारों पर बने देश के सबसे लंबे छठ घाट का भव्य उद्घाटन किया गया. कभी जो इलाका गंदगी, अंधेरे और असामाजिक तत्वों का अड्डा हुआ करता था, आज वह एक खूबसूरत रिवरफ्रंट और भव्य घाट के रूप में बदल रहा है. इस बदलाव से दिल्ली के शालीमार बाग, पीतमपुरा और आसपास की पांच विधानसभाओं के हजारों परिवारों में जबरदस्त उत्साह है.
इस भव्य छठ घाट के उद्घाटन के अवसर पर पूर्वांचल समाज के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला. बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा ने इस दिन को पूर्वांचल समाज के लिए एक 'स्वर्णिम दिन' करार दिया. उन्होंने कहा कि आज पूर्वांचल समाज की आस्था, संस्कृति और छठी मैया के महापर्व के लिए जो यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, वह अपने आप में एक मिसाल है.
उन्होंने कहा कि पहले पूर्वांचल समाज को यमुना किनारे छठ पूजा करने से रोका जाता था और डंडे मारकर भगाया जाता था, लेकिन आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार इस समाज के सम्मान में पलक-पावड़े बिछाए हुए है. दिल्ली सरकार ने न केवल मुनक नहर पर बल्कि पूरी दिल्ली में कुल 29 भव्य छठ घाट, हाथी घाट (सरिता विहार) जैसे पक्के घाट, 100 से ज्यादा मॉडल छठ घाट और हजारों छोटे-बड़े घाटों का निर्माण किया है. इसके अलावा , मैथिली-भोजपुरी अकादमी के जरिए 500 से अधिक जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और छठ के मौके पर दो दिन का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है.
नाले से सुंदर घाट तक का सफर
पीतमपुरा जीपी ब्लॉक के रहने वाले विनय गुप्ता ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस नहर को हमने बचपन से देखा है. यहां इतनी गंदगी थी कि हमने इसे नाला कहना शुरू कर दिया था. काले पानी और कांच-कीलों के डर से कभी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई. लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे इतना सुंदर बना दिया है कि अब यहां आकर सचमुच मन खुश हो जाता है. वहीं, स्थानीय निवासी धीरज मिश्रा ने इलाके के सुरक्षा सुधारों पर बात करते हुए बताया कि पहले यह इलाका काफी संकरा और असुरक्षित था, जहां शाम के समय असामाजिक तत्व बैठे रहते थे. लोग इस रास्ते से गुजरने से कतराते थे, लेकिन अब यहां शानदार स्ट्रीट लाइटें लग जाने से डार्क स्पॉट्स खत्म हो गए हैं और चारों तरफ विकास की एक नई बयार बह रही है.
उनके अलावा किशन शास्त्री ने इस विकास की तुलना अयोध्या के कायापलट से की. उन्होंने बताया कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का कायापलट किया, वैसा ही चमत्कार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां कर दिखाया है. पहले रात में इस रास्ते से निकलना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज इतना सुंदर रोड चौड़ीकरण और घाटों का निर्माण हुआ है. मुझे लगता है मैं अपनी कर्मभूमि नहीं, बल्कि अयोध्या में ही हूं.
बरसों की उपेक्षा के बाद ऐसे बदली तस्वीर
यह मुनक नहर लंबे समय से आसपास के निवासियों के लिए एक बड़ी सिरदर्द बना हुआ था. लगभग 20 वर्षों से इस हिस्से की समुचित सफाई न होने के कारण नहर के दोनों किनारों पर भारी मात्रा में कूड़ा, निर्माण सामग्री और मलबा जमा हो गया था. झाड़ियों और गंदगी के कारण यह इलाका बदहाल नजर आता था. इस स्थिति को बदलने के लिए दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चलाया. अभियान के तहत लगभग 1,400 ट्रक मलबा, कचरा और गंदगी यहां से हटाया गया. दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाकर इसे व्यवस्थित रूप दिया गया.
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11 किलोमीटर लंबा भव्य परिसर और आधुनिक सुविधाएं
इस पूरी परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबाई है. बाहरी रिंग रोड से लेकर इंद्रलोक तक फैला यह घाट मुनक नहर के दोनों किनारों पर लगभग 11 किलोमीटर के दायरे में विकसित किया गया है. छठ व्रतियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखते हुए यहां कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. नहर के किनारे तक आसानी से पहुंचने और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पक्की सीढ़ियां और सीमेंटेड रास्ते बनाए गए हैं. साथ ही महिलाओं की निजता और आराम को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं. इसके अलावा घाट पर शौचालय, टेंट, बैठने के लिए बेंच और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
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स्वच्छ पानी का प्रवाह सुनिश्चित
छठ पूजा के दौरान पानी की स्वच्छता का बहुत बड़ा धार्मिक और व्यावहारिक महत्व होता है. व्रती पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने हैदरपुर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से नहर में लगातार स्वच्छ पानी छोड़ने की व्यवस्था की है. इससे न केवल जल का प्रवाह बना रहेगा, बल्कि पूजा के लिए एक पवित्र और बेहतर वातावरण भी मिलेगा. इसके अलावा, नहर के अलग-अलग हिस्सों में सुंदर फव्वारे लगाने की भी योजना है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे. मुनक नहर पर बने इस विशाल छठ घाट और विकास कार्यों ने दिल्ली के पूर्वांचल समाज को एक नई पहचान और सम्मान दिया है.
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