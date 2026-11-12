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दिल्ली में चमकी मुनक नहर: 11 किलोमीटर लंबे भव्य छठ घाट का निर्माण पर स्थानीय लोगों में उत्साह, कहा- विकास की एक नई बयार

भव्य छठ घाट के निर्माण पर लोगों ने जताई खुशी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लोगों को छठ महापर्व को लेकर इस बार एक बेहद खास और ऐतिहासिक सौगात मिली है. गुरुवार को मुनक नहर के किनारों पर बने देश के सबसे लंबे छठ घाट का भव्य उद्घाटन किया गया. कभी जो इलाका गंदगी, अंधेरे और असामाजिक तत्वों का अड्डा हुआ करता था, आज वह एक खूबसूरत रिवरफ्रंट और भव्य घाट के रूप में बदल रहा है. इस बदलाव से दिल्ली के शालीमार बाग, पीतमपुरा और आसपास की पांच विधानसभाओं के हजारों परिवारों में जबरदस्त उत्साह है.

इस भव्य छठ घाट के उद्घाटन के अवसर पर पूर्वांचल समाज के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला. बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा ने इस दिन को पूर्वांचल समाज के लिए एक 'स्वर्णिम दिन' करार दिया. उन्होंने कहा कि आज पूर्वांचल समाज की आस्था, संस्कृति और छठी मैया के महापर्व के लिए जो यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, वह अपने आप में एक मिसाल है.