खूंटी में फादर बेनेडिक्ट बारला पर हमले के खिलाफ सड़क पर उतरा जनसैलाब, मौन जुलूस निकाल कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग
खूंटी में फादर बेनेडिक्ट बारला पर हमले के खिलाफ लोगों ने मौन जुलूस निकालकर आक्रोश जाहिर किया.
Published : October 23, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 2:27 PM IST
खूंटी: खूंटी में आरसी बालक मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल फादर बेनेडिक्ट बारला पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में शुक्रवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए. घटना के खिलाफ लोगों ने मौन जुलूस निकालकर अपना आक्रोश जाहिर किया और हमले में शामिल आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी के साथ उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की.
जुलूस में महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बुजुर्गों समेत समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते हुए न्याय की मांग की. हाथों में छाते लेकर तेज धूप के बीच लंबी कतारों में आगे बढ़ रहे लोगों ने अपने संदेशों के जरिए हिंसा के खिलाफ एकजुटता दिखाई.
फादर बारला पर हमले के खिलाफ मौन जुलूस
फादर बेनेडिक्ट बारला पर हुए जानलेवा हमले ने स्थानीय लोगों में नाराजगी पैदा कर दी है. घटना के विरोध में निकाले गए मौन जुलूस में शामिल लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा स्वीकार्य नहीं है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति पर इस तरह का हमला बेहद गंभीर मामला है. पुलिस को घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और कानून के प्रति लोगों का भरोसा कायम रहे.
निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
जुलूस के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद नजर आए. प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हुए मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए. उनका कहना था कि न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि पीड़ित को इंसाफ मिल सके.
लोगों ने फादर पर हमले की निंदा की
हमले में घायल फादर बेनेडिक्ट बारला की हालत स्थिर बताई जा रही है. हालांकि, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बनी हुई है. मौन जुलूस के जरिए लोगों ने एक ओर हमले की निंदा की, तो दूसरी ओर शांति और भाईचारे का संदेश भी दिया. प्रदर्शनकारियों ने दोहराया कि जब तक मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक न्याय की मांग जारी रहेगी.
रांची में फादर बारला का चल रहा है इलाज
बता दें कि फादर बारला पर मंगलवार, 20 अक्टूबर की रात हमला किया गया था. इसके बाद बुधवार, 21 अक्टूबर की सुबह वह विद्यालय परिसर में खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में मिले थे. तब स्थानीय स्तर पर उपचार के बाद उन्हें रांची रेफर कर दिया गया था. फिलहाल उनका इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.
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