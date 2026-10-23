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खूंटी में फादर बेनेडिक्ट बारला पर हमले के खिलाफ सड़क पर उतरा जनसैलाब, मौन जुलूस निकाल कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग

खूंटी में फादर बेनेडिक्ट बारला पर हमले के विरोध में मौन जुलूस निकालते लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

खूंटी: खूंटी में आरसी बालक मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल फादर बेनेडिक्ट बारला पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में शुक्रवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए. घटना के खिलाफ लोगों ने मौन जुलूस निकालकर अपना आक्रोश जाहिर किया और हमले में शामिल आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी के साथ उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की.

जुलूस में महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बुजुर्गों समेत समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते हुए न्याय की मांग की. हाथों में छाते लेकर तेज धूप के बीच लंबी कतारों में आगे बढ़ रहे लोगों ने अपने संदेशों के जरिए हिंसा के खिलाफ एकजुटता दिखाई.