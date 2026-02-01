ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट पर रांची की प्रतिक्रिया: महिला गृहणियों को राहत की उम्मीद, युवाओं की नजर रोजगार और शिक्षा पर

यूनियन बजट पेश होने के बाद गृहणियों और युवाओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. उनका कहना है समय के साथ सब कुछ साफ हो जाएगा.

यूनियन बजट पर रांची के लोगों के रिएक्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 1, 2026

रांचीः केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद इसके प्रावधानों को लेकर देशभर में चर्चा का दौर जारी है. बजट में आम और खास वर्गों के लिए क्या कुछ है, यह तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है. झारखंड की राजधानी रांची से भी गृहणियों और युवाओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. किसी को महंगाई से राहत की उम्मीद दिख रही है, तो कोई रोजगार और भविष्य की योजनाओं को लेकर सवाल उठा रहा है.

उम्मीद जरूर जगी है- महिलाएं

रांची की गृहणियों का कहना है कि बजट में रसोई से जुड़ी महंगाई पर अगर सीधी राहत नहीं भी दिखी, तो उम्मीद जरूर जगी है. महिलाओं का मानना है कि अगर सरकार खाद्य पदार्थों, गैस और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों को नियंत्रित करने में सफल रहती है, तो इसका सीधा फायदा घर की अर्थव्यवस्था को मिलेगा. कुछ गृहणियों ने कहा कि बजट से महिलाओं के लिए स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूह और लघु उद्योगों से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी.

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते स्थानीय (Etv Bharat)

योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की जरूरत- युवा

वहीं, रांची के युवाओं की नजर बजट में रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास पर टिकी हुई है. बजट में स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों को लेकर की गई घोषणाओं से कुछ उम्मीदें जरूर बनी हैं, लेकिन युवाओं का मानना है कि इन योजनाओं का असर तभी दिखेगा, जब इन्हें जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू किया जाए.

सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल एक अच्छा कदम है

कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी और तकनीकी शिक्षा पर जोर सकारात्मक कदम है. सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और विश्वविद्यालयों का विस्तारीकरण भी अच्छी पहल है.

हालांकि, कई युवाओं ने यह भी कहा कि फीस, कोचिंग और रहने के बढ़ते खर्च को देखते हुए छात्रों के लिए और राहत की जरूरत है. शिक्षा के साथ-साथ रोजगार की गारंटी या स्पष्ट रोडमैप की अपेक्षा भी युवाओं की प्रमुख मांगों में शामिल हैं.

आमदनी बढ़ेगी, पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा

व्यापार और नौकरीपेशा वर्ग से जुड़े लोगों का कहना है कि टैक्स से जुड़े प्रावधानों में स्थिरता और सरलता से मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है. उनका कहना है कि अगर आमदनी बढ़ेगी और खर्च कम होगा, तो बाजार में मांग भी बढ़ेगी, जिसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा.

केंद्रीय बजट को लेकर लोगों में उम्मीद और इंतजार दोनों है. गृहणियां जहां घरेलू खर्च और आत्मनिर्भरता पर नजर रखे हुए हैं, वहीं युवा रोजगार और भविष्य की संभावनाओं को लेकर बजट के असर का इंतजार कर रहे हैं. आने वाले समय में यह साफ होगा कि बजट के प्रावधान आम लोगों की जिंदगी में कितनी राहत और बदलाव ला पाते हैं.

