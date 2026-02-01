ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट पर रांची की प्रतिक्रिया: महिला गृहणियों को राहत की उम्मीद, युवाओं की नजर रोजगार और शिक्षा पर

यूनियन बजट पर रांची के लोगों के रिएक्शन ( Etv Bharat )

रांचीः केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद इसके प्रावधानों को लेकर देशभर में चर्चा का दौर जारी है. बजट में आम और खास वर्गों के लिए क्या कुछ है, यह तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है. झारखंड की राजधानी रांची से भी गृहणियों और युवाओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. किसी को महंगाई से राहत की उम्मीद दिख रही है, तो कोई रोजगार और भविष्य की योजनाओं को लेकर सवाल उठा रहा है.

उम्मीद जरूर जगी है- महिलाएं

रांची की गृहणियों का कहना है कि बजट में रसोई से जुड़ी महंगाई पर अगर सीधी राहत नहीं भी दिखी, तो उम्मीद जरूर जगी है. महिलाओं का मानना है कि अगर सरकार खाद्य पदार्थों, गैस और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों को नियंत्रित करने में सफल रहती है, तो इसका सीधा फायदा घर की अर्थव्यवस्था को मिलेगा. कुछ गृहणियों ने कहा कि बजट से महिलाओं के लिए स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूह और लघु उद्योगों से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी.

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते स्थानीय (Etv Bharat)

योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की जरूरत- युवा

वहीं, रांची के युवाओं की नजर बजट में रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास पर टिकी हुई है. बजट में स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों को लेकर की गई घोषणाओं से कुछ उम्मीदें जरूर बनी हैं, लेकिन युवाओं का मानना है कि इन योजनाओं का असर तभी दिखेगा, जब इन्हें जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू किया जाए.

सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल एक अच्छा कदम है

कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी और तकनीकी शिक्षा पर जोर सकारात्मक कदम है. सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और विश्वविद्यालयों का विस्तारीकरण भी अच्छी पहल है.