बिहार में 8 लोग डूबे, 5 शव बरामद, 3 की तलाश जारी
बिहार में अलग-अलग स्थान पर डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 की तलाश की जा रही है. पढ़ें खबर-
Published : April 22, 2026 at 8:58 PM IST
सुपौल/नालंदा : बिहार में अलग-अलग स्थानों पर नदी में 8 लोग डूब गए. जिसमें से 5 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 लोगों की तलाश की जा रही है. पहली घटना सुपौल की है जहां 4 मासूम बच्चियां डूब गईं थीं जिनमें से 3 का शव बरामद कर लिया गया है. एक बच्ची नदी में अब भी लापता है.
नालंदा में दो लोगों की डूबने से मौत : वहीं नालंदा में गंगा नदी में एक ही परिवार के लोगों की डूबने से मौत हो गई. छपरा जिले को सोनपुर स्थित गंगा नदी में स्नान करने के दौरान एक ही परिवार के 4 लोग नदी में डूब गए थे जिनमें 2 बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए जबकि 2 बच्चों के शव लापता है.
सुपौल में तीन की डूबने से मौत : सुपौल की घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी बच्चियां नदी के किनारे खेल रहीं थीं. भीषण गर्मी में सभी नदी में नहाने गईं और इसी दौरान अचानक गहराई में समा गईं. बच्चियों को डूबता देख लोगों ने शोर मचाया. कड़ी मशक्कत के बाद तीन बच्चियों को बाहर निकाल लिया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. सदर थाना क्षेत्र के गोपालपुर सिरे पंचायत के वार्ड संख्या 02 से एक हृदयविदारक घटना है.
शादी समारोह में गया था परिवार : वहीं नूरसराय थाना क्षेत्र बघार गांव निवासी रवि सिंह का पूरा परिवार नालंदा में 18 अप्रैल को शादी में शामिल हुआ था और 20 अप्रैल को शादी के बाद चौठारी की रस्म के दौरान परिवार के सदस्य नदी में स्नान करने गए. इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें चार लोग नदी में डूब गए.
स्थानीय गोताखोरों ने बरामद किया शव : स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों महिलाओं के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि दोनों बच्चे अब भी लापता बताए जा रहे हैं. जिनकी तलाश जारी है. इस मामले की जानकारी बुधवार को मिली तो मृतक के गांव में हादसे की ख़बर सुनते ही मातमी सन्नाटा पसर गया है.
''हादसे के बाद से रवि सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी पत्नी, बेटा और बेटी की मौत से उनका घर पूरी तरह उजड़ गया है. अभी तक सभी शव गांव नहीं पहुंच पाए हैं और रिशु कुमार व रिया कुमारी के शव की तलाश जारी है. प्रशासन राहत कार्य चला रहा है.''- स्थानीय ग्रामीण, नालंदा
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