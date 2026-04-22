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बिहार में 8 लोग डूबे, 5 शव बरामद, 3 की तलाश जारी

सुपौल/नालंदा : बिहार में अलग-अलग स्थानों पर नदी में 8 लोग डूब गए. जिसमें से 5 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 लोगों की तलाश की जा रही है. पहली घटना सुपौल की है जहां 4 मासूम बच्चियां डूब गईं थीं जिनमें से 3 का शव बरामद कर लिया गया है. एक बच्ची नदी में अब भी लापता है.

नालंदा में दो लोगों की डूबने से मौत : वहीं नालंदा में गंगा नदी में एक ही परिवार के लोगों की डूबने से मौत हो गई. छपरा जिले को सोनपुर स्थित गंगा नदी में स्नान करने के दौरान एक ही परिवार के 4 लोग नदी में डूब गए थे जिनमें 2 बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए जबकि 2 बच्चों के शव लापता है.

सुपौल में तीन की डूबने से मौत : सुपौल की घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी बच्चियां नदी के किनारे खेल रहीं थीं. भीषण गर्मी में सभी नदी में नहाने गईं और इसी दौरान अचानक गहराई में समा गईं. बच्चियों को डूबता देख लोगों ने शोर मचाया. कड़ी मशक्कत के बाद तीन बच्चियों को बाहर निकाल लिया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. सदर थाना क्षेत्र के गोपालपुर सिरे पंचायत के वार्ड संख्या 02 से एक हृदयविदारक घटना है.

शादी समारोह में गया था परिवार : वहीं नूरसराय थाना क्षेत्र बघार गांव निवासी रवि सिंह का पूरा परिवार नालंदा में 18 अप्रैल को शादी में शामिल हुआ था और 20 अप्रैल को शादी के बाद चौठारी की रस्म के दौरान परिवार के सदस्य नदी में स्नान करने गए. इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें चार लोग नदी में डूब गए.