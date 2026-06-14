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हजारीबाग, कोडरमा और गोड्डा में लोगों ने लिया रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा, ब्लड डोनेट को लेकर युवाओं में उत्साह

रक्तदान करते हुए युवा ( Etv Bharat )