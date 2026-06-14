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हजारीबाग, कोडरमा और गोड्डा में लोगों ने लिया रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा, ब्लड डोनेट को लेकर युवाओं में उत्साह

हजारीबाग, कोडरमा और गोड्डा में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया.

young people donating blood
रक्तदान करते हुए युवा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 5:54 PM IST

5 Min Read
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हजारीबाग/कोडरमा/गोड्डा: रक्तदान को बढ़ावा देने और स्वैच्छिक रक्तदाता को सम्मान देने के लिए 14 जून को दुनियाभर में 'विश्व रक्तदाता दिवस' मनाया गया. रक्तदान के प्रति युवा पीढ़ी में तेजी से उत्साह बढ़ रहा है. युवा इसे केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उत्सव के रूप में देख रहे हैं. विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर में पहली बार रक्तदान करने वालों की सहभागिता अधिक देखने को मिली. युवा सुबह 10:00 बजे कैंप शुरुआत होने के साथ ही रक्तदान करने के लिए पहुंचते हुए देखे गए.

रक्तदान शिविर में युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा

युवाओं का कहना है कि रक्तदान शिविर नहीं यह उत्सव है. जिसे हर एक शख्स को मनाना चाहिए. एक व्यक्ति रक्तदान करता है तो उस रक्त से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है. इसके साथ ही रक्तदान करने से रक्तदाता स्वस्थ रहते हैं. इस कारण हर एक व्यक्ति जो सक्षम है, उसे रक्तदान करना चाहिए. युवाओं का यह भी कहना है कि यह बेहद खुशी की बात होती है कि हमारे रक्त से किसी की जान बच जाए. यही कारण है कि रक्तदान महादान है.

रक्तदान शिविर में युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा (Etv Bharat)

रक्तदान के लिए जन जागरूक कार्यक्रम

रक्तदान शिविर को जीवन बचाने के उत्सव के रूप में युवा देख रहे हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलने और नुक्कड़ नाटकों जैसे आयोजनों से अधिक से अधिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र आगे आ रहे हैं. जिला आपूर्ति पदाधिकारी मुरली यादव पहली बार रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह बहुत खुशी की बात है कि हजारीबाग की नई पीढ़ी रक्तदान करने के लिए आगे आ रही है.

युवा वर्ग में रक्तदान से जुड़े पुराने अंधविश्वास और डर अब पूरी तरह खत्म हो रहे हैं. यह एक बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा. युवा समझ रहे हैं कि उनके रक्त से किसी की जान बच सकती है.

कोडरमा में रक्तदान शिविर का आयोजन

वहीं कोडरमा जिले में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर 45 साल के रितेश माधव ने 87 बार रक्तदान किया हैं. कोडरमा के जेजे कॉलेज के प्रधान सहायक रितेश माधव, 2000 से लगातार नियमित अंतराल पर रक्तदान करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा दे रहे हैं.

हर बार रक्तदान करते हैं रितेश माधव (Etv Bharat)

3 से 4 महीने के अंतराल पर रक्तदान करते हैं रितेश माधव

रितेश माधव ने अब तक 87 बार रक्तदान करके कई जरूरतमंदों की जान बचाई है. साल 2000 में पटना विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान एक शिविर में उन्होंने पहली बार रक्तदान किया था. तभी उन्होंने जीवन में 101 बार रक्तदान करने का संकल्प लिया था. उसके बाद से वे हर तीन से चार महीने के अंतराल पर नियमित रूप से रक्तदान करते आ रहे हैं. रक्तदान के लिए जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कई संस्थानों और संगठनों ने रितेश माधव को सम्मानित भी किया है.

रक्तदान करने की अपील

रितेश माधव का कहना है कि रक्तदान से शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है. वे सामान्य जीवनशैली अपनाते हैं और नियमित रक्तदान के बावजूद पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं. उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है. रितेश माधव ने लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है.

स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर लोगों ने जताई नाराजगी

वहीं विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर गोड्डा में रक्त शिविर का आयोजन किया गया. जहां रक्तदान वीरों ने रक्त डोनेट किया लेकिन विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के उस बयान का विरोध किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लड बैंक में ब्लड के बदले ब्लड लिया जाना बंद किया जाएगा. दरअसल, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रक्तकोष में रक्त की आपूर्ति बनी रहे, जो जरुरतमंद शख्स रक्त के लिए आता था, उसके बदले उसके परिजन को कोष में रक्त देना पड़ता है. हालांकि इनसें थलेसेमिया, कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के लोगों को छूट दी जाती है.

गोड्डा में रक्त शिविर का आयोजन (Etv Bharat)

रक्तदान वीरों का सम्मान

इस मामले में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश गाडिया ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद रक्तकोष में कमी आई है, जिससे जरूरतमंद लोगों को रक्त देने में परेशानी हो रही है. बावजूद संस्था से जुड़े लोग लगातार लोगों में जागरूकता फैलाकर रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं. वही लायंस क्लब के सुभाष यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए. उनके आदेश के बाद रक्त कोष में खून की आपूर्ति प्रभावित हुई है. रक्तदान के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया. वही स्वयंसेवी संस्था द्वारा रक्तदान वीरों को पुष्प देकर सम्मानित किया गया.

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