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काशीपुर में पेट्रोल संकट से हड़कंप, पंपों पर लंबी कतारें, सप्लाई बाधित होने से बढ़ी परेशानी

काशीपुर शहर में अचानक पेट्रोल की किल्लत से जनजीवन प्रभावित हो गया है. प्रशासन का दावा है कि स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी.

Petrol Shortage
पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 8:57 AM IST

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काशीपुर: शहर में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब अचानक पेट्रोल की किल्लत सामने आई. शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर तेल की सप्लाई न पहुंचने के कारण पेट्रोल नहीं है के बोर्ड चस्पा कर दिए गए, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

जैसे ही पेट्रोल की कमी की खबर फैली, दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों में हड़कंप मच गया. लोग अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए एक पंप से दूसरे पंप तक भटकते नजर आए. जिन पेट्रोल पंपों पर थोड़ी बहुत मात्रा में पेट्रोल उपलब्ध था, वहां वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं. कई स्थानों पर स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती दिखाई दी.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक आई इस समस्या ने उनके दैनिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. नौकरीपेशा लोग, छात्र और व्यापारी सभी इस संकट से परेशान नजर आए. खासकर वे लोग अधिक प्रभावित हुए, जिन्हें रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. जयपुर बस स्टैंड स्थित कृष्ण ऑटोमोबाइल्स के मैनेजर प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अवकाश होने के कारण पेट्रोल की सप्लाई करने वाले टैंकर समय पर नहीं पहुंच सके. इसी वजह से पेट्रोल पंपों पर तेल की किल्लत उत्पन्न हो गई. उन्होंने यह भी बताया कि अब धीरे-धीरे सप्लाई शुरू हो गई है और उम्मीद जताई कि अगले 24 घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी.

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि काशीपुर के लगभग 95 प्रतिशत पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया था, जिसके चलते लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा. कई जगहों पर तो वाहन चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ा, तब जाकर उन्हें पेट्रोल मिल पाया. वहीं, वाहन चालकों का कहना है कि शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पेट्रोल की आपूर्ति बहाल की जाए ताकि शहर की स्थिति सामान्य हो सके.

मामले पर उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि काशीपुर में पेट्रोल की कोई बड़ी कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि छुट्टी के कारण सप्लाई में थोड़ी देरी हुई, जिससे अस्थायी रूप से समस्या उत्पन्न हुई. उन्होंने आश्वासन दिया कि अब सप्लाई सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है और जल्द ही स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी. फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की गई है.

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