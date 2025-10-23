ETV Bharat / state

तीन दिनों के भीतर सात लोगों की गई जान, तेज रफ्तार बना कारण

खूंटी: खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के पोकला टूरुन्डु गांव निवासी 24 वर्षीय बंधना तोपनो और 43 वर्षीय टेमना टोपनो शामिल है जबकि मृत महिला की अब तक पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस मृतक महिला की पहचान करने में जुटी है. बता दें कि पिछले तीन दिनों के अंदर सात लोगों की मौत सड़क हादसे में हो चुकी है.

अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार, बुधवार देर शाम ममरला गांव के पास बंधना अपने साथी टेमना टोपनो और एक महिला के साथ स्कूटी से खूंटी से टूरुन्डु लौट रहा था. इसी दौरान ममरला गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही तोरपा थाना प्रभारी मुकेश हेम्ब्रम, दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.