तीन दिनों के भीतर सात लोगों की गई जान, तेज रफ्तार बना कारण

खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

प्रतीकात्मक चित्र
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 23, 2025 at 12:41 PM IST

3 Min Read
खूंटी: खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के पोकला टूरुन्डु गांव निवासी 24 वर्षीय बंधना तोपनो और 43 वर्षीय टेमना टोपनो शामिल है जबकि मृत महिला की अब तक पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस मृतक महिला की पहचान करने में जुटी है. बता दें कि पिछले तीन दिनों के अंदर सात लोगों की मौत सड़क हादसे में हो चुकी है.

अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार, बुधवार देर शाम ममरला गांव के पास बंधना अपने साथी टेमना टोपनो और एक महिला के साथ स्कूटी से खूंटी से टूरुन्डु लौट रहा था. इसी दौरान ममरला गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही तोरपा थाना प्रभारी मुकेश हेम्ब्रम, दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सड़क हादसे की सूचना उन्हें ग्रामीणों ने दी और उन्होंने इसकी सूचना तोरपा पुलिस को देते हुए मृतकों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजवाया. जिस अज्ञात ट्रेलर ने स्कूटी सवारों को टक्कर मारी थी वो काफी तेज रफ्तार से चल रहा था और अनियंत्रित होकर स्कूटी को अपनी चपेट में लेकर फरार हो गया: संतोष कर, उप प्रमुख, तोरपा

गौरतलब है कि जिले में तीन दिनों के भीतर सात लोगों की मौत विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में हो चुकी है. दीपावली के दिन खूंटी मुरहू सड़क पर जैन बाग के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार करण नायक की मौत हो गई थी. इसी दिन कामडारा क्षेत्र के दो युवक अमृत टोपनो और विलशन टोपनो की भी सड़क हादसे में जान चली गई थी. बुधवार को बिरहू रेवा मार्ग पर इनोवा कार की टक्कर से तमाड़ निवासी शंभु सिंह मुंडा की मौत हो गई. वहीं बुधवार की देर शाम तोरपा के ममरला गांव के पास हुई इस भीषण दुर्घटना में बंधना तोपनो, टेमना टोपनो और एक अज्ञात महिला की मौत के साथ मृतकों की संख्या सात हो गई है.

मृतकों के परिजनों को सूचना दे दिया गया है. गुरुवार को शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा: मुकेश हेम्ब्रम, थाना प्रभारी

