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गिरिडीह में कार और सवारी गाड़ी में भीषण टक्कर, स्कूली छात्रा समेत दो की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

गिरिडीह : जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे के घंघरी में सोमवार को हुई सडक दुर्घटना में एक स्कूली छात्रा सहित दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान घंघरी निवासी छात्रा महक प्रवीण और विष्णुगढ थाना क्षेत्र के चौथा निवासी प्यारी उर्फ बुटानी साव के रूप में की गई. पुलिस ने दोनों शवों को जब्त कर आगे की कार्रवाई मेँ जुट गई है.

दरअसल, एक ही दिशा में जा रहे सवारी गाड़ी और कार की ओवरटेक के दौरान टक्कर हो गई और दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गयी. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. वहीं कई घायल हुए हैं. घायलों में एक महिला समेत सात की हालत गंभीर बताई जा रही है.

गिरिडीह में कार और सवारी गाड़ी में भीषण टक्कर (Etv Bharat)

जानकारी के अनुसार, विष्णुगढ़ के चौथा गांव से बोकारो के दुग्दा जा रही सवारी गाड़ी और कार में सवार लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. घंघरी के पास ओवरटेक के दौरान दोनों वाहनों में टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियां सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. इसी दौरान स्कूल बस से उतरकर घर जा रही महक परवीन को कार ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं सवारी गाड़ी में सवार प्यारी साव की इलाज के दौरान मौत हो गई.

घटना के बाद NH-19 पर कुछ देर जाम लगा रहा. पुलिस पदाधिकारी अंजन कुमार और अनुषेक सिंह ने पुलिस बल के सहयोग से जाम हटवाकर आवागमन बहाल कराया. सूचना मिलते ही सीओ प्रवीण कुमार, जिला परिषद सदस्य शेख तैयब, उप प्रमुख हरेंद्र सिंह, मुखिया टेकलाल चौधरी समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य में जुट गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.