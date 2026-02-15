ETV Bharat / state

खूंटी में भीषण सड़क हादसा, पिकनिक से लौट रहे दो पादरियों की मौत, तेज रफ्तार बनी कारण

रांची: खूंटी–सिमडेगा मुख्य पथ पर सोमवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में रांची के दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान 65 वर्षीय छत्तीसगढ़ निवासी स्टेनिस लास कुजूर और 56 वर्षीय ओडिशा के संलग बहार निवासी ग्रेगोरी बिलुंग के रूप में हुई है. दोनों मिशनरी धर्म समाज से जुड़े पादरी थे. ग्रेगोरी बिलुंग ‘आपूचिन सोसाइटी’ के चेयरमैन थे, जबकि स्टेनिस लास कुजूर सामलोंग स्थित रांची विद्या सदन से जुड़े थे.

चंचला घाघ से पिकनिक बनाकर लौट रहे थे दोनों

जानकारी के अनुसार, अनगड़ा, गेतलसूद और सामलोंग से करीब 60 सदस्यों की एक टीम तोरपा के चंचला घाघ पिकनिक मनाने गई थी. लौटते समय स्टेनिस लास कुजूर और ग्रेगोरी बिलुंग एक स्कॉर्पियो वाहन में सवार थे, जबकि बच्चे और अन्य साथी अलग बस में यात्रा कर रहे थे. शाम करीब चार बजे चकला मोड़ के पास स्कॉर्पियो तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे दोनों पादरियों की मौके पर ही मौत हो गई.

सोमवार को होगा पोस्टमार्टम

हादसे की सूचना मिलते ही तोरपा थाना प्रभारी मुकेश यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उपप्रमुख संतोष कर और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फंसे दोनों शवों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है. सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

हादसे का कारण तेज रफ्तार - थाना प्रभारी