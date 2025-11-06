ETV Bharat / state

गुमला में भीषण सड़क हादसा: बोलेरो और टैंकर में टक्कर, दो की मौत, कई घायल

खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर बोलेरो और एक टैंकर में टक्कर हो गई. जिसमें दो युवकों की मौत हो गई.

road accident in Gumla
क्षतिग्रस्त वाहन (Etv Bharat)
गुमला: खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें खूंटी जिले के दो युवकों की मौत हो गई. वहीं पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. युवक सिमडेगा में आयोजित राम रेखा धाम मेले से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. हादसा गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के पोकला बाजार के पास हुआ.

मुरहू प्रखंड के हांसा गांव निवासी शिवदत्त मांझी और अनुज मांझी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में प्रभाष कुमार समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. अन्य घायलों में रेवा गांव निवासी अमित महतो और चंद्रू राम, जुरदाग निवासी सुनील कुमार और मुरहू के बांदे गांव निवासी रंजीत महतो शामिल हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बोलेरो प्रभाष कुमार चला रहा था. सभी युवक राम रेखा मेले से लौट रहे थे. सुबह करीब साढ़े चार बजे पोकला बाजार के पास उनकी बोलेरो एक टैंकर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गई. हादसे के बाद, स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी सवारों को वाहन से बाहर निकाला गया. घायलों को कामडारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स (पुनर्वास एवं आव्रजन सेवाएं) रेफर कर दिया गया. कामडारा पुलिस ने उनके परिजनों को सूचित कर दिया है.

कामडारा थाना प्रभारी शशि कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली कि एक बोलेरो और टैंकर के बीच भीषण सड़क दुर्घटना हुई है. घटनास्थल पर पहुंचकर, स्थानीय लोगों की मदद से बोलेरो में सवार लोगों को बचाया गया, जिनमें से दो की मौत हो चुकी थी. घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया. उन्होंने बताया कि मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और दुर्घटना की जांच की जा रही है.

ROAD ACCIDENT IN GUMLA
BOLERO TANKER COLLISION
KHUNTI SIMDEGA ROAD ACCIDENT
गुमला में एक्सीडेंट
GUMLA ROAD ACCIDENT

