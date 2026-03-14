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हजारीबाग के चरही में अनियंत्रित ट्रेलर ने मचाई तबाही, दो की मौत, आठ घायल

हजारीबाग: चरही इलाके में एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई है. यहां एक अनियंत्रित ट्रेलर ने कई वाहनों को अपनी चपेट में लेते हुए एक गुमटी में घुसकर भयंकर तबाही मचाई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद लोग इसे देखकर कांप उठे.

दुर्घटना तब हुई जब तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया. ट्रेलर ने सबसे पहले एक ऑटो को टक्कर मारी, फिर हजारीबाग से आ रही 'सागर' नाम के बस को भी चपेट में ले लिया. इसके बाद ट्रेलर ने एक 407 वाहन को टक्कर मारते हुए फल और पान की गुमटी में घुस गया. इस दौरान फल दुकान के विक्रेता उदय सिंह (27 वर्ष, पिता सूरज सिंह) ट्रेलर के नीचे दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

दूसरे मृतक की पहचान आदित्य सिंह के रूप में हुई है, जो चरही का ही निवासी था. हादसे में कुल आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है.

पुलिस और राहत कार्य

सूचना मिलते ही चरही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को तत्काल हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया. कुछ घायलों का इलाज रामगढ़ और मांडू के अस्पतालों में भी चल रहा है. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने का काम पुलिस ने किया, जबकि यात्रियों को दूसरी बसों से उनके गंतव्य भेजा गया.