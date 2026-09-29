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मधुमक्खियों के हमले में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत, खजूर की डाली काटने के दौरान हुआ हादसा

लातेहार: जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र के खपरतला गांव में मधुमक्खियों के हमले में घायल हुए एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों में महिला सरबीत देवी और उनका तीन वर्षीय नाती शामिल है. गांव के बगल में ही खजूर की डाली काटने के दौरान मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया था. इलाज के दौरान उन दोनों की मौत हो गई. घटना में एक अन्य महिला भी गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज किया जा रहा है.

इलाज के दौरान हुई मौत

दरअसल महुआडांड़ थाना क्षेत्र के खपरताला गांव की दो महिलाएं सोमवार को खजूर की डाली काटने के लिए गयी थीं. उनके साथ एक 3 साल का छोटा बच्चा भी था. इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने तीनों पर हमला कर दिया. हमले में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद परिजन तत्काल तीनों घायलों को महुआडांड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने के कारण तीनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. उसके बाद परिजन उन्हें गुमला लेकर गए. जहां इलाज के दौरान मंगलवार को सरबीत देवी और तीन वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. मृतक महिला और मृतक बच्चा आपस में नानी और नाती थे. घटना में घायल एक अन्य महिला का इलाज अभी जारी है.

घटना के बाद इलाके में शोक की लहर

इधर घटना में एक ही परिवार की महिला और बच्चे की मौत होने से पूरे गांव में मातम का माहौल है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जिस इलाके में महिलाएं खजूर की डाली काटने गई थी, वहां पहले से ही मधुमक्खियों का छत्ता था. संभावना जताई जा रही है कि डाली काटने के दौरान मधुमक्खियों के छत्ते में छेड़छाड़ हुई होगी, जिससे मधुमक्खियां ने अचानक हमला कर दिया होगा.

डीएसपी ने की घटना की पुष्टि