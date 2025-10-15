ETV Bharat / state

धनबाद में बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से दो की मौत

धनबाद में ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई. दोनों पार्टी करने रेलवे ट्रैक की ओर गए थे.

Dhanbad Accident
हादसे के बाद लोग (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read
धनबाद: जिले के कुमारधुबी ओपी क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई. दोनों पार्टी करने रेलवे ट्रैक की तरफ गए थे. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों मृतक कुमारधुबी बाजार के नीचे पट्टी के निवासी बताए जा रहे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के एसएनएमएमसीएच भेज दिया.

मृतक के परिजनों के बयान (ईटीवी भारत)

मृतकों में एक की पहचान सज्जाद अंसारी (50 वर्ष) के रूप में हुई है. वहीं दुसरे मृतक की पहचान लालचंद बावरी के 30 वर्षीय पुत्र रॉबिन उर्फ रवि बावरी के रूप में हुई है. दोनों पार्टी करने रेलवे लाइन की तरफ गए थे, तभी ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई. मृतक के परिजन दुलाल बावरी ने बताया कि मृतक उसका चचेरा भाई था और वह अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ रहा करता था. वह अपने साथी के साथ रेलवे लाइन के पास पार्टी करने गया था, तभी ट्रेन आई और दोनों उसकी चपेट में आ गए.

वहीं दूसरे मृतक के परिजन सद्दाम अंसारी ने बताया कि सज्जाद अंसारी और एक अन्य व्यक्ति दोनों रेलवे ट्रैक की तरफ खाने-पीने गए थे. तभी ट्रेन आ गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक के दो छोटे बच्चे हैं. वह दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था.

इस संबंध में हवलदार विवेक ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है.

