ETV Bharat / state

जमशेदपुर में कुड़मी अधिकार रैली, मैदान में खाली रह गयी कुर्सियां!

जमशेदपुरः लोहनगरी जमशेदपुर में कुड़मी अधिकार महारैली में मैदान खाली रहा. आंदोलनकारी कुड़मी नेता ने कहा कि कुड़मी नेताओं ने सहयोग नहीं किया लेकिन आंदोलन जारी रहेगा. 11 दिसंबर रांची में विशाल महारैली किया जाएगा.

जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित भोपाल मैदान कुड़मी अधिकार मंच के द्वारा कुड़मी अधिकार महारैली का आयोजन किया गया. बता दें कि झारखंड में कुड़मी जाति को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार सभा रैली और आंदोलन किया जा रहा है. इस मुद्दे को लेकर रेल रोको अभियान भी किया जा चुका है.

जानकारी देते कुड़मी अधिकार महारैली के संयोजक (ETV Bharat)

कुड़मी नेताओं द्वारा राज्य के अलग अलग जिले मे लगातार चरणबद्ध तरीके से रैली की जा रही है. इसी के तहत जमशेदपुर में महारैली का आयोजन किया गया. महारैली को लेकर आयोजनकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर तैयारी की थी लेकिन कुड़मी अधिकार महारैली में सन्नाटा पसरा रहा. दर्शक दीर्घा के सभी कुर्सियां खाली रहीं कुछ ही लोग महारैली में दिखे जबकि मंच पर कुड़मी नेताओं ने अपना भाषण जारी रखा.

मंच से नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि आज कुड़मी समाज में समाज के कुछ नेता ही इस आयोजन को विफल करने मे लगे हुए हैं. लेकिन कुड़मी को उनके अधिकार की यह लड़ी दा रही लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कुड़मी को एसटी में शामिल नहीं करती है. नेताओं ने मंच से पीले रंग गमछा लहराते हुए कहा कि जिस तरह बिहार में देश के प्रधानमंत्री गमछा लहराकर जीत का इजहार किया था आने वाले दिनों मे हम भी इसी तरह अपनी जीत इजहार करेंगे.