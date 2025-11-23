ETV Bharat / state

जमशेदपुर में कुड़मी अधिकार रैली, मैदान में खाली रह गयी कुर्सियां!

जमशेदपुर में कुड़मी अधिकार महारैली का आयोजन किया गया.

People did not gather for Kudmi Adhikar Maha Rally in Jamshedpur
कुड़मी अधिकार महारैली का आयोजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 23, 2025 at 8:56 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 7:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुरः लोहनगरी जमशेदपुर में कुड़मी अधिकार महारैली में मैदान खाली रहा. आंदोलनकारी कुड़मी नेता ने कहा कि कुड़मी नेताओं ने सहयोग नहीं किया लेकिन आंदोलन जारी रहेगा. 11 दिसंबर रांची में विशाल महारैली किया जाएगा.

जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित भोपाल मैदान कुड़मी अधिकार मंच के द्वारा कुड़मी अधिकार महारैली का आयोजन किया गया. बता दें कि झारखंड में कुड़मी जाति को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार सभा रैली और आंदोलन किया जा रहा है. इस मुद्दे को लेकर रेल रोको अभियान भी किया जा चुका है.

जानकारी देते कुड़मी अधिकार महारैली के संयोजक (ETV Bharat)

कुड़मी नेताओं द्वारा राज्य के अलग अलग जिले मे लगातार चरणबद्ध तरीके से रैली की जा रही है. इसी के तहत जमशेदपुर में महारैली का आयोजन किया गया. महारैली को लेकर आयोजनकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर तैयारी की थी लेकिन कुड़मी अधिकार महारैली में सन्नाटा पसरा रहा. दर्शक दीर्घा के सभी कुर्सियां खाली रहीं कुछ ही लोग महारैली में दिखे जबकि मंच पर कुड़मी नेताओं ने अपना भाषण जारी रखा.

मंच से नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि आज कुड़मी समाज में समाज के कुछ नेता ही इस आयोजन को विफल करने मे लगे हुए हैं. लेकिन कुड़मी को उनके अधिकार की यह लड़ी दा रही लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कुड़मी को एसटी में शामिल नहीं करती है. नेताओं ने मंच से पीले रंग गमछा लहराते हुए कहा कि जिस तरह बिहार में देश के प्रधानमंत्री गमछा लहराकर जीत का इजहार किया था आने वाले दिनों मे हम भी इसी तरह अपनी जीत इजहार करेंगे.

People did not gather for Kurmi Adhikar Maha Rally in Jamshedpur
जमशेदपुर में कुड़मी अधिकार महारैली (ETV Bharat)

झारखंड आंदोलनकारी कुड़मी अधिकार महारैली के संयोजक हरमोहन महतो ने कहा कि कुड़मी समाज की महारैली को समाज के नेताओं ने साथ नहीं दिया. दर्शक दीर्घा खाली रहने पर कहा की यह समय धान कटाई का है और हम लोग सांसद विधायक नहीं है जो वाहनों का प्रबंध कर सके. यह भी कारण है कि यहां लोग नहीं आ सके.

वहीं आंदोलनकारी हरमोहन महतो ने जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो पर सीधा निशाना चाहते हुए कहा कि सांसद कुड़मी समाज के होने के बावजूद भी इनके द्वारा लोकसभा में इस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है. जबकि 2002 में मयूरभंज के भाजपा सांसद सालखान मुर्मू ने लोकसभा में अपनी आवाज के जरिए ही संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल करवाया. वर्तमान में कुड़मी नेता ही समाज इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे है लेकिन हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा. आगामी 11 दिसंबर रांची मोहराबादी मैदान मे इस मुद्दे को लेकर विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा. जिसमे पूरे झारखंड से कुड़मी समाज के लोग शामिल होंगे.

इसे भी पढ़ें- रेल रोको आंदोलन को लेकर मामला दर्ज, चक्रधरपुर आरपीएफ थाना में 500 अज्ञात लोगों पर केस

इसे भी पढ़ें- कुड़मी को आदिवासी मे शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी संगठन ने निकाली विशाल रैली

इसे भी पढ़ें- हजारीबाग में फूटा आदिवासियों का गुस्सा, जन आक्रोश महारैली में बोला- कुड़मी समाज पर हमला

Last Updated : November 24, 2025 at 7:03 AM IST

TAGGED:

कुड़मी को एसटी में शामिल की मांग
JAMSHEDPUR
KUDMI ADHIKAR MAHA RALLY
SILENCE IN KUDMI RALLY
KUDMI RALLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.