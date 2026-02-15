ETV Bharat / state

मिहिजाम नगर परिषद में कचरे के ढेर से लोग परेशान, मूलभूत सुविधा से वंचित हैं लोग

मिहिजाम नगर परिषद के वार्ड 6 और 7 में कचरे के ढेर से लोग परेशान हैं. इलाके में बिजली की भी समस्या है.

MIHIJAM MUNICIPAL COUNCIL
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 15, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
जामताड़ा: जिले के मिहिजाम नगर परिषद में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. इसके साथ ही वार्ड की जनता समस्या से ग्रसित है. नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 और 7 की जनता बिजली, नाली, पेयजल और सड़क के साथ कचरे के ढेर पर रहने को विवश है. वार्ड में कचरे के ढेर से होने वाले प्रदूषण से लोग लगातार बीमारी के शिकार हो रहे हैं. लेकिन नगर परिषद और जनप्रतिनिधि मामले को लेकर असंवेदनशील बने हुए हैं.

नगर निकाय का चुनाव 23 फरवरी को होना है. मतदान तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों अपना प्रचार-प्रसार तेज कर दिया है. पार्षद से लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तक जनसंपर्क अभियान चला कर जनता से वादा करने में लगे हुए हैं. मिहिजाम नगर परिषद का वार्ड नंबर 6 और 7 राजबाड़ी के नाम से जाना जाता है. लेकिन आज यह राजबाड़ी कचरा पट्टी में तब्दील हो गया है. शहर का सारा कचरा इस राजबाड़ी में ही फेंका जाता है. बरसात और गर्मी में कचरे की बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है.

समस्या को लेकर जानकारी देते स्थानीय और नगर परिषद प्रत्याशी और पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

एनजीटी के द्वारा नगर प्रशासन पर लगाया जुर्माना

कचरे को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा एनजीटी में मामला दर्ज किया गया था. जिसको सही पाए जाने पर नगर परिषद प्रशासन पर जुर्माना भी लगाया गया है. साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं. लेकिन बावजूद इसके कचरे का ढेर लगा हुआ है. एनजीटी का जो निर्देश दिया गया है, उसका सही रूप से नगर परिषद प्रशासक द्वारा पालन भी नहीं किया जा रहा है.

वार्ड 6 और 7 के लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में नाली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है. नाली नहीं रहने से बरसात में सड़क पर ही पानी बहता रहता है. कचरे के ढेर से इलाके में प्रदूषण फैल जाता है. लोग कचरे के बीच ही रहने के आदि हो गए हैं. लोगों ने कहा कि वार्ड में स्ट्रीट लाइट और ट्रांसफार्मर तो लगा दिया है, लेकिन आज तक न लाइट जली है और न ही ट्रांसफार्मर चालू हो पाया है. जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है.

सवाल से बचते दिखे कार्यपालक पदाधिकारी

मिहिजाम नगर परिषद में कचरे के ढेर को लेकर मिहिजाम नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से ईटीवी भारत ने संपर्क किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राजबाड़ी में कचरा के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगाया गया है. लेकिन एनओसी नहीं मिलने के कारण चालू नहीं हो पाया है. वहीं पदाधिकारी प्रदूषण को लेकर कार्रवाई के सवाल का जवाब दिए बिना ही चलते बने. बता दें कि रीसाइक्लिंग के लिए करोड़ों की लागत से प्लांट मिहिजाम नगर परिषद में लगाया गया है. लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाया है.

झारखंड निकाय चुनाव
मिहिजाम नगर परिषद
LOCAL BODY ELECTION
JHARKHAND MUNICIPAL ELECTION
MIHIJAM MUNICIPAL COUNCIL

